Рейтинг@Mail.ru
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/neft-1815803424.html
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР - РИА Новости, 10.09.2022
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР
Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T00:37
2022-09-10T00:37
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
индия
министерство финансов сша
сша
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса. Трансляцию вел сайт учреждения.По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить "лучшую" работу механизма контроля цен. Он отметил, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению "потолка" на стоимость российской нефти.В пятницу замминистра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что США вместе с союзниками намерены установить "потолок" цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220909/neft-1815792908.html
https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, индия, министерство финансов сша, сша, g7
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Индия, Министерство финансов США, США, G7
00:37 10.09.2022
 
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР

Минфин США: потолок цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса. Трансляцию вел сайт учреждения.

"Достижение (соглашения) только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая", — сказал он.

По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить "лучшую" работу механизма контроля цен. Он отметил, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению "потолка" на стоимость российской нефти.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 22:07
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США
В пятницу замминистра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что США вместе с союзниками намерены установить "потолок" цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 09:27
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияИндияМинистерство финансов СШАСШАG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала