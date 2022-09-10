https://ria.ru/20220910/neft-1815803424.html

Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР

Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР - РИА Новости, 10.09.2022

Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР

Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T00:37

2022-09-10T00:37

2022-09-10T00:37

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

индия

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса. Трансляцию вел сайт учреждения.По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить "лучшую" работу механизма контроля цен. Он отметил, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению "потолка" на стоимость российской нефти.В пятницу замминистра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что США вместе с союзниками намерены установить "потолок" цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220909/neft-1815792908.html

https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, индия, министерство финансов сша, сша, g7