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Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек" - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/muzhestvo-1815896484.html
Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек"
Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек" - РИА Новости, 10.09.2022
Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек"
Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:33
2022-09-10T22:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.В ролике показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику."Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
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"Солнцепек" в деле: боевая работа расчетов в составе изюмско-балаклейской группировки
Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в составе изюмско-балаклейской группировки проявили мужество и отвагу, военные выявили позиции противника и нанесли по ним огонь, сообщили в Минобороны и показали кадры ударов
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек"
18:33 10.09.2022 (обновлено: 22:35 10.09.2022)
 
Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек"

Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек" изюмско-балаклейской группировки

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.
В ролике показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", — отметили в ведомстве.
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