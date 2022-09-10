https://ria.ru/20220910/muzhestvo-1815896484.html

Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек"

Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек" - РИА Новости, 10.09.2022

Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепек"

Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:33

2022-09-10T18:33

2022-09-10T22:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

тос-1а "солнцепек"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815902166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a56548022990911f439fa2ef5a5dfbf4.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.В ролике показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику."Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", — отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Солнцепек" в деле: боевая работа расчетов в составе изюмско-балаклейской группировки Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в составе изюмско-балаклейской группировки проявили мужество и отвагу, военные выявили позиции противника и нанесли по ним огонь, сообщили в Минобороны и показали кадры ударов 2022-09-10T18:33 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"