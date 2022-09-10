https://ria.ru/20220910/msta-1815824571.html
Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине
Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.09.2022
Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:11
2022-09-10T10:11
2022-09-10T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации.В ведомстве пояснили, что для уничтожения укреплений ВСУ применяются фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника. На опубликованных кадрах гаубичная артиллерийская батарея уничтожает опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу украинских войск."На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передает координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". По переданным координатам расчеты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчеты батареи произвели еще несколько выстрелов", — следует из пояснения министерства к видео.Командир батареи Юрий рассказал, что разведка обнаружила взводный опорный пункт противника при помощи дронов."Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велась также с помощью беспилотного летательного аппарата. После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена", — заключил он.Расчетами 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба из гаубицы может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ЗВО держат противника под постоянным прессингом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815827681_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e7c9d5be40e94a8971a1c35bb3d4017.jpg
Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б". Видео Минобороны
Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б". Видео Минобороны РФ
2022-09-10T10:11
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:11 10.09.2022 (обновлено: 11:18 10.09.2022)
Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в спецоперации на Украине
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Минобороны опубликовало
кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации.
В ведомстве пояснили, что для уничтожения укреплений ВСУ применяются фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.
На опубликованных кадрах гаубичная артиллерийская батарея уничтожает опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу украинских войск.
"На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передает координаты опорного пункта ВСУ
на батарею 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". По переданным координатам расчеты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчеты батареи произвели еще несколько выстрелов", — следует из пояснения министерства к видео.
Командир батареи Юрий рассказал, что разведка обнаружила взводный опорный пункт противника при помощи дронов.
"Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велась также с помощью беспилотного летательного аппарата. После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена", — заключил он.
Расчетами 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба из гаубицы может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ЗВО держат противника под постоянным прессингом.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.