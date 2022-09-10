https://ria.ru/20220910/msta-1815824571.html

Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине

Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.09.2022

Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" во время спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:11

2022-09-10T10:11

2022-09-10T11:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации.В ведомстве пояснили, что для уничтожения укреплений ВСУ применяются фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника. На опубликованных кадрах гаубичная артиллерийская батарея уничтожает опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу украинских войск."На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передает координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". По переданным координатам расчеты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчеты батареи произвели еще несколько выстрелов", — следует из пояснения министерства к видео.Командир батареи Юрий рассказал, что разведка обнаружила взводный опорный пункт противника при помощи дронов."Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велась также с помощью беспилотного летательного аппарата. После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена", — заключил он.Расчетами 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба из гаубицы может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ЗВО держат противника под постоянным прессингом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html

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Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б". Видео Минобороны Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б". Видео Минобороны РФ 2022-09-10T10:11 true PT0M41S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)