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В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 10.09.2022
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В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 10.09.2022
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области, имеется пострадавший, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:27
2022-09-10T22:27
происшествия
ивановская область
кинешма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области, имеется пострадавший, сообщило ГУМЧС по региону."В 20.55 10 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о жесткой посадке мотопараплана по адресу: Ивановская область, город Кинешма, вблизи улицы Текстильная. Имеется пострадавший", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекались четыре единицы техники и 10 человек, в том числе от МЧС России – две единицы техники и пять человек личного состава.
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ивановская область
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происшествия, ивановская область, кинешма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, Кинешма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:27 10.09.2022
 
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку

В Кинешме Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПараплан
Параплан - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Параплан. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области, имеется пострадавший, сообщило ГУМЧС по региону.
"В 20.55 10 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о жесткой посадке мотопараплана по адресу: Ивановская область, город Кинешма, вблизи улицы Текстильная. Имеется пострадавший", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекались четыре единицы техники и 10 человек, в том числе от МЧС России – две единицы техники и пять человек личного состава.
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ПроисшествияИвановская областьКинешмаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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