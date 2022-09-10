https://ria.ru/20220910/motoparaplan-1815924849.html
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку - РИА Новости, 10.09.2022
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области, имеется пострадавший, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:27
2022-09-10T22:27
2022-09-10T22:27
происшествия
ивановская область
кинешма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Мотопараплан совершил жесткую посадку в Кинешме Ивановской области, имеется пострадавший, сообщило ГУМЧС по региону."В 20.55 10 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о жесткой посадке мотопараплана по адресу: Ивановская область, город Кинешма, вблизи улицы Текстильная. Имеется пострадавший", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекались четыре единицы техники и 10 человек, в том числе от МЧС России – две единицы техники и пять человек личного состава.
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происшествия, ивановская область, кинешма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, Кинешма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
В Кинешме Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку