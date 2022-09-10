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Песков назвал Москву лучшим городом мира - РИА Новости, 10.09.2022
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Песков назвал Москву лучшим городом мира
Песков назвал Москву лучшим городом мира - РИА Новости, 10.09.2022
Песков назвал Москву лучшим городом мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что считает Москву лучшим городом в мире - ультрасовременным, высокотехнологичным и динамично... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:09
2022-09-10T21:31
москва
россия
общество
день города москвы
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что считает Москву лучшим городом в мире - ультрасовременным, высокотехнологичным и динамично развивающимся.В День города Песков приехал на ВДНХ, где наблюдал за соревнованиями по конкуру за кубок вице-президента Федерации конного спорта России Хизира Атакуева."Это лучший город на свете, это действительно так... Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", - ответил пресс-секретарь главы государства журналистам на вопрос, почему он любит российскую столицу.Он отметил, что Москва - город с великой историей, прошедший непростой путь."Москва - это уникальный город. Это город, удобный для жителей, это город, постоянно развивающийся, не стоящий на месте, ультрасовременный, предлагающий новейшие технологии, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям. Это город, который признает свои проблемы - пробки и так далее - и каждый день ищет решения для того, чтобы избавиться от этих недостатков", - подчеркнул представитель Кремля.На вопрос, почему в День города он решил приехать именно на ВДНХ, Песков ответил, что в Москве огромное количество мест, которые стоило бы посетить, но ВДНХ изменилась особенно и к лучшему."ВДНХ сегодня даже вспоминал президент (России Владимир Путин - ред.), когда он выступал в Зарядье на торжественном мероприятии. Он говорил о том, что ВДНХ из такой свалки благодаря усилиям нашей современной Москвы, мэра Москвы превратилась просто в жемчужину", - сказал Песков.Он также рассказал, что и сам любит лошадей и считает конкур очень благородным и зрелищным видом спорта.
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москва, россия, общество, день города москвы, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Россия, Общество, День города Москвы, Владимир Путин, Дмитрий Песков
20:09 10.09.2022 (обновлено: 21:31 10.09.2022)
 
Песков назвал Москву лучшим городом мира

Пресс-секретарь президента Песков назвал Москву лучшим городом мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТрадиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке
Традиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Традиционный парад судов, приуроченный ко Дню города, на Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что считает Москву лучшим городом в мире - ультрасовременным, высокотехнологичным и динамично развивающимся.
В День города Песков приехал на ВДНХ, где наблюдал за соревнованиями по конкуру за кубок вице-президента Федерации конного спорта России Хизира Атакуева.
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"Это лучший город на свете, это действительно так... Это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире", - ответил пресс-секретарь главы государства журналистам на вопрос, почему он любит российскую столицу.
Он отметил, что Москва - город с великой историей, прошедший непростой путь.
"Москва - это уникальный город. Это город, удобный для жителей, это город, постоянно развивающийся, не стоящий на месте, ультрасовременный, предлагающий новейшие технологии, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям. Это город, который признает свои проблемы - пробки и так далее - и каждый день ищет решения для того, чтобы избавиться от этих недостатков", - подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос, почему в День города он решил приехать именно на ВДНХ, Песков ответил, что в Москве огромное количество мест, которые стоило бы посетить, но ВДНХ изменилась особенно и к лучшему.
"ВДНХ сегодня даже вспоминал президент (России Владимир Путин - ред.), когда он выступал в Зарядье на торжественном мероприятии. Он говорил о том, что ВДНХ из такой свалки благодаря усилиям нашей современной Москвы, мэра Москвы превратилась просто в жемчужину", - сказал Песков.
Он также рассказал, что и сам любит лошадей и считает конкур очень благородным и зрелищным видом спорта.
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