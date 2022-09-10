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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву - РИА Новости, 10.09.2022
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Туризм
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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву - РИА Новости, 10.09.2022
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву
Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт. РИА Новости, 10.09.2022
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москва
туризм
анталья (провинция)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт."Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва ("Шереметьево") – Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", - говорится в релизе.Рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321. Перевозчик будет обслуживаться в терминале С.
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москва, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт)
Москва, Туризм, Анталья (провинция), Шереметьево (аэропорт)
20:01 10.09.2022 (обновлено: 21:27 10.09.2022)
 
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Depositphotos / peshkova
Багаж в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт.
"Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва ("Шереметьево") – Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", - говорится в релизе.
Рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321. Перевозчик будет обслуживаться в терминале С.
 
ТуризмМоскваАнталья (провинция)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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