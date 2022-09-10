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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву - РИА Новости, 10.09.2022

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:01

2022-09-10T20:01

2022-09-10T21:27

москва

туризм

анталья (провинция)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт."Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва ("Шереметьево") – Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", - говорится в релизе.Рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321. Перевозчик будет обслуживаться в терминале С.

москва

анталья (провинция)

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2022

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москва, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт)