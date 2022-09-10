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Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2022
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:25
2022-09-10T14:25
общество
москва
владимир путин
день города москвы
недвижимость
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной."Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления - самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города Москвы.Президент отметил, что к концу этого года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, "она станет крупнейшим в мире метрокольцом, а буквально несколько минут назад была открыта масштабная первая очередь Московского скоростного диаметра".По его словам, "его возведение, безусловно, в ряду самых значимых проектов Москвы", что значительно улучшит транспортную доступность северных, восточных, южных районов столицы."Через всю Москву можно будет проехать… за 40 минут", - отметил российский лидер.Президент подчеркнул, что "впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь"."В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. И хочу обратить ваше внимание, и присутствующих в зале и всех москвичей - это абсолютный рекорд за всю историю города, даже за период массового жилищного строительства 60-70-х годов. Это действительно впечатляющий результат. Строителям большое спасибо", - сказал Путин.
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общество, москва, владимир путин, день города москвы, недвижимость
Общество, Москва, Владимир Путин, День города Москвы, Недвижимость
14:25 10.09.2022
 
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры

Президент Путин похвалил власти Москвы за хорошие темпы строительства инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкОкраины Москвы
Окраины Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной.
"Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления - самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города Москвы.
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Президент отметил, что к концу этого года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, "она станет крупнейшим в мире метрокольцом, а буквально несколько минут назад была открыта масштабная первая очередь Московского скоростного диаметра".
По его словам, "его возведение, безусловно, в ряду самых значимых проектов Москвы", что значительно улучшит транспортную доступность северных, восточных, южных районов столицы.
"Через всю Москву можно будет проехать… за 40 минут", - отметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что "впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь".
"В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. И хочу обратить ваше внимание, и присутствующих в зале и всех москвичей - это абсолютный рекорд за всю историю города, даже за период массового жилищного строительства 60-70-х годов. Это действительно впечатляющий результат. Строителям большое спасибо", - сказал Путин.
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинДень города МосквыНедвижимость
 
 
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