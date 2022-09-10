https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html

Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры

Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2022

Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры

Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:25

2022-09-10T14:25

2022-09-10T14:25

общество

москва

владимир путин

день города москвы

недвижимость

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной."Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления - самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города Москвы.Президент отметил, что к концу этого года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, "она станет крупнейшим в мире метрокольцом, а буквально несколько минут назад была открыта масштабная первая очередь Московского скоростного диаметра".По его словам, "его возведение, безусловно, в ряду самых значимых проектов Москвы", что значительно улучшит транспортную доступность северных, восточных, южных районов столицы."Через всю Москву можно будет проехать… за 40 минут", - отметил российский лидер.Президент подчеркнул, что "впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь"."В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. И хочу обратить ваше внимание, и присутствующих в зале и всех москвичей - это абсолютный рекорд за всю историю города, даже за период массового жилищного строительства 60-70-х годов. Это действительно впечатляющий результат. Строителям большое спасибо", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220910/putin-1815855987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T14:25 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, день города москвы, недвижимость