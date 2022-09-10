https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры - РИА Новости, 10.09.2022
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:25
2022-09-10T14:25
2022-09-10T14:25
общество
москва
владимир путин
день города москвы
недвижимость
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной."Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления - самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города Москвы.Президент отметил, что к концу этого года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, "она станет крупнейшим в мире метрокольцом, а буквально несколько минут назад была открыта масштабная первая очередь Московского скоростного диаметра".По его словам, "его возведение, безусловно, в ряду самых значимых проектов Москвы", что значительно улучшит транспортную доступность северных, восточных, южных районов столицы."Через всю Москву можно будет проехать… за 40 минут", - отметил российский лидер.Президент подчеркнул, что "впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь"."В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. И хочу обратить ваше внимание, и присутствующих в зале и всех москвичей - это абсолютный рекорд за всю историю города, даже за период массового жилищного строительства 60-70-х годов. Это действительно впечатляющий результат. Строителям большое спасибо", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220910/putin-1815855987.html
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2022-09-10T14:25
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общество, москва, владимир путин, день города москвы, недвижимость
Общество, Москва, Владимир Путин, День города Москвы, Недвижимость
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Президент Путин похвалил власти Москвы за хорошие темпы строительства инфраструктуры
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил московские власти за хорошие темпы строительства инфраструктуры, в том числе транспортной.
"Только что мэр Москвы рассказал об уже реализованных проектах, вместе мы посмотрели, как начинают работу и новые объекты. Впечатления - самые наилучшие. Просто молодцы, здорово. Поздравляю вас с таким темпом и таким качеством", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню города Москвы.
Президент отметил, что к концу этого года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, "она станет крупнейшим в мире метрокольцом, а буквально несколько минут назад была открыта масштабная первая очередь Московского скоростного диаметра".
По его словам, "его возведение, безусловно, в ряду самых значимых проектов Москвы", что значительно улучшит транспортную доступность северных, восточных, южных районов столицы.
"Через всю Москву можно будет проехать… за 40 минут", - отметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что "впечатляет размах планов столицы, которые она последовательно воплощает в жизнь".
"В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. И хочу обратить ваше внимание, и присутствующих в зале и всех москвичей - это абсолютный рекорд за всю историю города, даже за период массового жилищного строительства 60-70-х годов. Это действительно впечатляющий результат. Строителям большое спасибо", - сказал Путин.