https://ria.ru/20220910/moskva-1815853434.html
Путин поздравил москвичей с 875-летием города
Путин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022
Путин поздравил москвичей с 875-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:53
2022-09-10T13:53
2022-09-10T16:07
общество
москва
день города москвы
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы."С праздником, с Днем Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий", — сказал он, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.По его словам, городу удалось органично соединить вековую историю, энергию молодости и наиболее передовые и высокотехнологичные решения современности.Также глава государства и мэр столицы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье" и открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров — самое высокое в Европе.
москва
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города
2022-09-10T13:53
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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
2022-09-10T13:53
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, день города москвы, владимир путин, видео
Общество, Москва, День города Москвы, Владимир Путин
13:53 10.09.2022 (обновлено: 16:07 10.09.2022)
Путин поздравил москвичей с 875-летием города
Президент Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы.
"С праздником, с Днем Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий", — сказал он, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.
По его словам, городу удалось органично соединить вековую историю, энергию молодости и наиболее передовые и высокотехнологичные решения современности.
Также глава государства и мэр столицы Сергей Собянин
связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье
" и открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров — самое высокое в Европе
.