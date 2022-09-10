https://ria.ru/20220910/moskva-1815853434.html

Путин поздравил москвичей с 875-летием города

Путин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022

Путин поздравил москвичей с 875-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:53

2022-09-10T13:53

2022-09-10T16:07

общество

москва

день города москвы

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы."С праздником, с Днем Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий", — сказал он, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.По его словам, городу удалось органично соединить вековую историю, энергию молодости и наиболее передовые и высокотехнологичные решения современности.Также глава государства и мэр столицы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье" и открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров — самое высокое в Европе.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил москвичей с Днем города Путин поздравил москвичей с Днем города 2022-09-10T13:53 true PT1M35S

Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T13:53 true PT1M48S

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Ольга Фомченкова

общество, москва, день города москвы, владимир путин, видео