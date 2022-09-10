https://ria.ru/20220910/moskva-1815828836.html
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы - РИА Новости, 10.09.2022
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
2022-09-10T10:55
2022-09-10T10:55
2022-09-10T10:55
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96
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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
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городское хозяйство москвы, москва, россия, видео
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Видео
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
2022-09-10T10:55
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PT1M48S
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.