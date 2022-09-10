https://ria.ru/20220910/moskva-1815825536.html
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:20
2022-09-10T10:20
2022-09-10T10:22
общество
москва
день города в москве
сергей собянин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее."Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - сказал Собянин в видеопоздравлении.Он отметил, что жизнь москвичей так тесно переплетена с городом, что становится частью каждого из них.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815602655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, день города в москве, сергей собянин
Общество, Москва, День города в Москве, Сергей Собянин
10:20 10.09.2022 (обновлено: 10:22 10.09.2022)
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города
Мэр Собянин поздравил москвичей с 875-летием города