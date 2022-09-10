https://ria.ru/20220910/moskva-1815825536.html

Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

Собянин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022

Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:20

2022-09-10T10:20

2022-09-10T10:22

общество

москва

день города в москве

сергей собянин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее."Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - сказал Собянин в видеопоздравлении.Он отметил, что жизнь москвичей так тесно переплетена с городом, что становится частью каждого из них.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815602655.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, день города в москве, сергей собянин