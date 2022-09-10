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Собянин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022
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Собянин поздравил москвичей с 875-летием города
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города - РИА Новости, 10.09.2022
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:20
2022-09-10T10:22
общество
москва
день города в москве
сергей собянин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее."Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - сказал Собянин в видеопоздравлении.Он отметил, что жизнь москвичей так тесно переплетена с городом, что становится частью каждого из них.
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общество, москва, день города в москве, сергей собянин
Общество, Москва, День города в Москве, Сергей Собянин
10:20 10.09.2022 (обновлено: 10:22 10.09.2022)
 
Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

Мэр Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается, становится удобнее и привлекательнее.
"Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - сказал Собянин в видеопоздравлении.
Он отметил, что жизнь москвичей так тесно переплетена с городом, что становится частью каждого из них.
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ОбществоМоскваДень города в МосквеСергей Собянин
 
 
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