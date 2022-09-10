https://ria.ru/20220910/moskva-1815815178.html
Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция
Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2022
Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня города. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:59
2022-09-10T20:59
2022-09-10T20:59
москва
день города москвы
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В Москве запускают салют в честь Дня города.
москва
РИА Новости
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5
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Фейерверк над Москвой в День города
LIVE: Фейерверк над Москвой в День города
2022-09-10T20:59
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, день города москвы, видео
Москва, День города Москвы
Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня города.
2022-09-10T20:59
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PT1S
Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция
В Москве запускают салют в честь Дня города.