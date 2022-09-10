https://ria.ru/20220910/moskva-1815815178.html

Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция

Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2022

Салют в честь Дня города в Москве. Прямая трансляция

В Москве запускают салют в честь Дня города. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:59

2022-09-10T20:59

2022-09-10T20:59

москва

день города москвы

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В Москве запускают салют в честь Дня города.

москва

2022

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LIVE: Фейерверк над Москвой в День города

LIVE: Фейерверк над Москвой в День города

2022-09-10T20:59

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PT1S