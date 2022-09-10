https://ria.ru/20220910/monastyr-1815855696.html

Ученые обнаружили в Крыму ранее неизвестный монастырь

Ученые обнаружили в Крыму ранее неизвестный монастырь - РИА Новости, 10.09.2022

Ученые обнаружили в Крыму ранее неизвестный монастырь

Рядовая экспедиция в крымских горах обернулась для археологов настоящим открытием. Планируя изучить небольшой пещерный храм, они, в итоге, раскопали... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:06

2022-09-10T14:06

2022-09-10T14:06

религия

иисус христос

крымский федеральный университет

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815851521_0:7:2730:1543_1920x0_80_0_0_c11d58a78d2179e6fc1b681e19995120.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Рядовая экспедиция в крымских горах обернулась для археологов настоящим открытием. Планируя изучить небольшой пещерный храм, они, в итоге, раскопали средневековый монастырь. Удивили и артефакты – среди прочего в обители были найдены египетские украшения. Подробности исследования – в материале РИА Новости.Около десяти лет назад сотрудники Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского решили собрать сведения обо всех христианских храмах и монастырских комплексах, расположенных на территории Мангупского городища, крупнейшей средневековой крепости в Бахчисарайском районе Крыма.В числе таких археологических объектов оказалась пещерная церковь на поляне Кильсе-тубю ("Церковная полянка"). Сведения о ней встречаются с 1870-х, однако, комплексного исследования памятника никогда не проводилось. Единственное, наиболее полное, описание храма оставил в 1930-х отечественный археолог Николай Репников.Небольшую церковь, вырубленную в изолированном скальном останце, он датировал периодом конца XIV — начала XV вв. К этому же времени ученый отнес и фреску, сохранившуюся в алтарной части. Роспись представляла собой изображение сцены Деисуса. Это хрестоматийная композиция православной иконографии: в центре на троне восседает Иисус Христос, по обе стороны от него в молитвенном преклонении – Богоматерь и Иоанн Креститель.В середине 1990-х крымские исследователи Александр Герцен и Юрий Могаричев составили план храма и сделали несколько фотографий."В этом году цель первоначально была аналогичной – расчистить церковь изнутри и произвести фиксацию остатков фрески", – говорит доцент кафедры археологии и всеобщей истории Крымского федерального университета Валерий Науменко. Однако, добавил он, в процессе исследований стало понятным, что простой расчисткой и картографированием работы не ограничатся. Археологи решили изучить и прилегающую к храму территорию."Здесь, – продолжает Науменко, – мы обнаружили террасу с жилыми постройками. Все они были капитальными, с каменными стенами шириной 70-80 сантиметров, крытые черепицей. Материал, который пошел из этих раскопок, оказался гораздо древнее, примерно X-XIвв".Кроме того, у самой пещерной церкви ученые раскопали девять погребений, большинство из которых - детские. Каждое захоронение было индивидуальным и содержало различные украшения: нательные и напрестольные кресты, бусы, серьги."В одном из них мы нашли головное ожерелье из египетского фаянса. Артефакт очень редкий, поскольку вещи из этого материала мы, как правило, встречаем на памятниках античного периода истории Крыма – например, при изучении скифо-сарматских могильников. А здесь речь идет о христианских средневековых погребениях", – рассказывает Валерий Науменко.Новые археологические данные позволили иначе взглянуть на датировку фрески со сценой Деисуса. Теперь специалисты предполагают, что она была выполнена на несколько столетий ранее. Но для полной уверенности необходимо провести более тщательный анализ.В настоящий момент, подчеркивает Науменко, совершенно точно можно утверждать: если раньше пещерная церковь на поляне Кильсе-тубю рассматривалась как изолированный христианский объект, то теперь она – часть более сложной застройки. Как вариант – монастырского комплекса."Что из построек возникло раньше – пока трудно сказать, – продолжает он. – В классическом варианте было бы логичным, чтобы вначале существовало некое святое место. А вокруг него затем развивалась остальная инфраструктура".В дальнейшем участники экспедиции планируют расширить площадь раскопок. Тогда, имея больше археологического материала, можно будет точнее сказать, чем на самом деле являлась пещерная церковь Кильсе-тубю.

https://ria.ru/20220904/bogi-1814121920.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, крымский федеральный университет, религия