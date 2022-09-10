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Молдавия запрещает полеты в Россию, чтобы понравиться Западу, заявил Додон - РИА Новости, 10.09.2022
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Молдавия запрещает полеты в Россию, чтобы понравиться Западу, заявил Додон
Молдавия запрещает полеты в Россию, чтобы понравиться Западу, заявил Додон - РИА Новости, 10.09.2022
Молдавия запрещает полеты в Россию, чтобы понравиться Западу, заявил Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал запрет авиарейсов в Россию присоединением официального Кишинева к антироссийским санкциям. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:12
2022-09-10T21:55
игорь додон
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал запрет авиарейсов в Россию присоединением официального Кишинева к антироссийским санкциям.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации, заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". В пятницу авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября."Решение молдавских властей никак не связано с безопасностью полётов…Власти Молдавии запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он отметил, что в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси."Желающие попасть из Молдавии в Россию или из России в Молдавию активно используют некоторые из этих маршрутов. Таким образом, ничего общего с интересами и безопасностью наших граждан сегодняшнее решение не имеет. К сожалению, это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч наших сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы наконец увидеть и обнять своих родных", - подытожил Додон.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html
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игорь додон, молдавия, россия, кишинев
Игорь Додон, Молдавия, Россия, Кишинев
20:12 10.09.2022 (обновлено: 21:55 10.09.2022)
 
Молдавия запрещает полеты в Россию, чтобы понравиться Западу, заявил Додон

Экс-президент Додон: запретив авиаперелеты в Россию, Молдавия присоединилась к санкциям

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал запрет авиарейсов в Россию присоединением официального Кишинева к антироссийским санкциям.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации, заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". В пятницу авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена
"Решение молдавских властей никак не связано с безопасностью полётов…Власти Молдавии запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси.
"Желающие попасть из Молдавии в Россию или из России в Молдавию активно используют некоторые из этих маршрутов. Таким образом, ничего общего с интересами и безопасностью наших граждан сегодняшнее решение не имеет. К сожалению, это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч наших сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы наконец увидеть и обнять своих родных", - подытожил Додон.
Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки
 
Игорь ДодонМолдавияРоссияКишинев
 
 
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