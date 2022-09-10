https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена

Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена - РИА Новости, 10.09.2022

Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена

Для жителей Молдавии наступили худшие времена за последние два десятилетия, а не хорошие, как обещали пришедшие к власти, заявил в субботу бывший президент... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:29

2022-09-10T14:29

2022-09-10T14:29

в мире

молдавия

игорь додон

украина

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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Для жителей Молдавии наступили худшие времена за последние два десятилетия, а не хорошие, как обещали пришедшие к власти, заявил в субботу бывший президент страны Игорь Додон.Экс-глава республики опубликовал в своем блоге комментарий в связи обнародованной статистикой по инфляции и росту цен на продукты, товары и услуги. Согласно официальным данным, годовая инфляция в августе достигла 34,3%, а продовольствие подорожало на 38,4%.Политик констатировал, что уровень жизни в стране продолжает снижаться, а основные источники доходов населения обесцениваются из-за высокой инфляции."Быстрыми темпами снижается покупательная способность заработной платы, которая остается основным источником доходов большинства семей. Если в 4-м квартале прошло года реальная зарплата сократилась на 1,3%, то в 1-м квартале нынешнего года – на 5,2%, а во 2-м – на 11,3%. Вот что уже почувствовало большинство наших граждан – опустошение своих кошельков и бюджетов из-за нескончаемого роста цен", - написал Додон.Экс-президент находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая выдвинули ему обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).На фоне кризиса в стране проходят антиправительственные акции протеста.

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815849000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, украина