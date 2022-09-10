https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815849000.html

В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ

В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ - РИА Новости, 10.09.2022

В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ

Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, заявил в эфире местного телеканала министр финансов страны Думитру Будянски. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:23

2022-09-10T13:23

2022-09-10T13:23

экономика

молдавия

евросоюз

германия

румыния

природный газ

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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, заявил в эфире местного телеканала министр финансов страны Думитру Будянски.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара)."Государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ. Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере 40 миллионов евро от правительства Германии, который предстоит получить. Мы ведём переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере 10 миллионов евро, – заявил Будянски кишиневскому телеканалу Rlive.Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

молдавия

германия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, евросоюз, германия, румыния, природный газ