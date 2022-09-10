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В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ - РИА Новости, 10.09.2022
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В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ
В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ - РИА Новости, 10.09.2022
В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ
Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, заявил в эфире местного телеканала министр финансов страны Думитру Будянски. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:23
2022-09-10T13:23
экономика
молдавия
евросоюз
германия
румыния
природный газ
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, заявил в эфире местного телеканала министр финансов страны Думитру Будянски.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара)."Государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ. Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере 40 миллионов евро от правительства Германии, который предстоит получить. Мы ведём переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере 10 миллионов евро, – заявил Будянски кишиневскому телеканалу Rlive.Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии.
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экономика, молдавия, евросоюз, германия, румыния, природный газ
Экономика, Молдавия, Евросоюз, Германия, Румыния, Природный газ
13:23 10.09.2022
 
В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ

Глава Минфина Будянски: жителям Молдавии выделят компенсации за газ из западных грантов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Жителям Молдавии власти выделят компенсации на газ из западных грантов, заявил в эфире местного телеканала министр финансов страны Думитру Будянски.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).
"Государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ. Мы располагаем 75 миллионами евро, предоставленными Европейским союзом. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере 40 миллионов евро от правительства Германии, который предстоит получить. Мы ведём переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере 10 миллионов евро, – заявил Будянски кишиневскому телеканалу Rlive.
Ранее правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии.
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