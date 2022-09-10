https://ria.ru/20220910/mladich-1815826710.html

Сын Ратко Младича сообщил о переводе отца в тюремную больницу в Гааге

Сын Ратко Младича сообщил о переводе отца в тюремную больницу в Гааге - РИА Новости, 10.09.2022

Сын Ратко Младича сообщил о переводе отца в тюремную больницу в Гааге

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич помещен на лечение в тюремную больницу Международного остаточного механизма для уголовных... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:34

2022-09-10T10:34

2022-09-10T10:36

в мире

ратко младич

дарко младич

гаага

сребреница

босния и герцеговина

международный трибунал по бывшей югославии

оон

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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич помещен на лечение в тюремную больницу Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге, у него жидкость в легких и ухудшилась работа сердца, заявил РИА Новости его сын – Дарко Младич.Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили пожизненный приговор ныне 80-летнему генералу Младичу по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в Сребренице в июле 1995 года. Власти Сербии и РС БиГ выразили несогласие с вердиктом.Как заявляли РИА Новости его сын и адвокаты, здоровье бывшего командующего армией боснийских сербов в тюрьме в Гааге резко ухудшилось в этом году, информация о лечении практически не поступает."В последние месяцы с конца мая состояние здоровья генерала ухудшается, было несколько ситуаций, когда ему становилось плохо, буквально падал, его в такие дни отправляли в больницу и возвращали. Мы не получали конкретные заключения врачей, в чем была причина. В воскресенье его приняли в гражданскую больницу Гааги и в среду нам сообщили, что у него воспаление легких, жидкость в легких", - заявил сын Младича агентству."Работа сердца также ухудшилась. Неизвестно, произошло ли это потому, что жидкость в легких или наоборот. Они (представители медицинской службы МОМУТ - ред.) сказали, что проводят анализы. Мы ожидаем результаты, но в четверг получили только материалы на конец августа, когда он перенес COVID-19. Новые документы ожидаем в понедельник, у нас готова команда докторов для их изучения", - указал Дарко Младич.Он уточнил, что генерал Младич переведен в четверг в тюремную больницу, а до того времени находился в гражданской в Гааге."Мы с ним разговариваем по телефону ежедневно, звонит прямо с больничной кровати, ему обеспечили такую возможность. Он с трудом говорит, но находится в сознании, хотя и не может долго говорить, потому что очень ослаб", - подчеркнул сын генерала.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции.Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20210608/mladich-1736223739.html

https://ria.ru/20210609/mladich-1736303368.html

https://ria.ru/20220528/tyurma-1791370231.html

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