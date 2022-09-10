https://ria.ru/20220910/minoborony-1815863857.html

ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом

ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом - РИА Новости, 10.09.2022

ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом

Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявило министерство обороны. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:13

2022-09-10T15:13

2022-09-10T16:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

балаклея

чугуев

харьковская область

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявило министерство обороны."Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство.Также сообщается об уничтожении до 15 единиц военной техники.Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ. Так, за сутки поражены семь пунктов управления в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара, а также Снигиревки и Новониколаевки.Как отметили в министерстве, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.Кроме того, уничтожены шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационная станция в Николаевской области.Российские войска во время контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, уничтожили гаубицу М777 американского производства США в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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чугуев

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, балаклея, чугуев, харьковская область, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины