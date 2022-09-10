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ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/minoborony-1815863857.html
ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом
ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом
Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявило министерство обороны. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:13
2022-09-10T16:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
балаклея
чугуев
харьковская область
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявило министерство обороны."Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство.Также сообщается об уничтожении до 15 единиц военной техники.Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ. Так, за сутки поражены семь пунктов управления в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара, а также Снигиревки и Новониколаевки.Как отметили в министерстве, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.Кроме того, уничтожены шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационная станция в Николаевской области.Российские войска во время контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, уничтожили гаубицу М777 американского производства США в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
балаклея
чугуев
харьковская область
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф, балаклея, чугуев, харьковская область, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Балаклея, Чугуев, Харьковская область, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
15:13 10.09.2022 (обновлено: 16:00 10.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 300 украинских боевиков под Балаклеей и Чугуевом

Минобороны заявило об уничтожении ВС России до 300 бойцов ВСУ в районах Балаклеи и Чугуева

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 300 украинских военных в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, заявило министерство обороны.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство.
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Также сообщается об уничтожении до 15 единиц военной техники.
Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ. Так, за сутки поражены семь пунктов управления в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара, а также Снигиревки и Новониколаевки.
Как отметили в министерстве, российские системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.
Кроме того, уничтожены шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационная станция в Николаевской области.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБалаклеяЧугуевХарьковская областьБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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