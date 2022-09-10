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В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта - РИА Новости, 10.09.2022
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В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта - РИА Новости, 10.09.2022
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта
Ограничения входа/выхода возможны на станциях метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники в связи с праздничным концертом РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:14
2022-09-10T15:25
общество
москва
городское хозяйство москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения входа/выхода возможны на станциях метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники в связи с праздничным концертом в Лужниках, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Отмечается, что в субботу в 19.00 на стадионе "Лужники" пройдет концерт."По требованию полиции на станциях мосметро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проездной билет в метро лучше купить заранее, это сэкономит время в пути после мероприятия. Добавляется, что проезд также можно оплатить банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
15:14 10.09.2022 (обновлено: 15:25 10.09.2022)
 
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта

Дептранс Москвы: На станциях метро возможны ограничения входа и выхода из-за концерта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры в Московском метро
Пассажиры в Московском метро - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в Московском метро . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения входа/выхода возможны на станциях метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники в связи с праздничным концертом в Лужниках, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что в субботу в 19.00 на стадионе "Лужники" пройдет концерт.
"По требованию полиции на станциях мосметро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проездной билет в метро лучше купить заранее, это сэкономит время в пути после мероприятия. Добавляется, что проезд также можно оплатить банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
Открытие новых станций метро на Некрасовской линии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 19:18
В Москве в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно
 
ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыМосковский метрополитен
 
 
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