https://ria.ru/20220910/metro-1815864348.html
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта - РИА Новости, 10.09.2022
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта
Ограничения входа/выхода возможны на станциях метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники в связи с праздничным концертом РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:14
2022-09-10T15:14
2022-09-10T15:25
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения входа/выхода возможны на станциях метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники в связи с праздничным концертом в Лужниках, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Отмечается, что в субботу в 19.00 на стадионе "Лужники" пройдет концерт."По требованию полиции на станциях мосметро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьёвы горы", "Парк культуры" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проездной билет в метро лучше купить заранее, это сэкономит время в пути после мероприятия. Добавляется, что проезд также можно оплатить банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
15:14 10.09.2022 (обновлено: 15:25 10.09.2022)
В московском метро возможны ограничения работы станций из-за концерта
Дептранс Москвы: На станциях метро возможны ограничения входа и выхода из-за концерта