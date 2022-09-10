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Медведев посетил оборонные предприятия в Туле - РИА Новости, 10.09.2022
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Медведев посетил оборонные предприятия в Туле
Медведев посетил оборонные предприятия в Туле - РИА Новости, 10.09.2022
Медведев посетил оборонные предприятия в Туле
Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе поездки в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" и АО "НПО... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:25
2022-09-10T16:25
безопасность
дмитрий медведев
тула
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе поездки в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" и АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева", сообщили в его секретариате."Дмитрий Медведев осмотрел основные производственные мощности, продукцию, изготавливаемую на предприятиях, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также её перспективные образцы", - рассказали в секретариате.Зампред Совбеза также провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники.
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безопасность, дмитрий медведев, тула, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Тула, Россия
16:25 10.09.2022
 
Медведев посетил оборонные предприятия в Туле

Медведев посетил два оборонных предприятия в Туле и обсудил выполнение гособоронзаказа

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе поездки в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" и АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева", сообщили в его секретариате.
"Дмитрий Медведев осмотрел основные производственные мощности, продукцию, изготавливаемую на предприятиях, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также её перспективные образцы", - рассказали в секретариате.
Зампред Совбеза также провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники.
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БезопасностьДмитрий МедведевТулаРоссия
 
 
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