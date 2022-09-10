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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе - РИА Новости, 10.09.2022

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе

Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T03:07

2022-09-10T03:07

2022-09-10T03:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

уфа

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."В 01.46 (мск) открытое горение в торговом центре "Меркурий" города Уфы ликвидировано", — говорится в сообщении.

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2022

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, уфа, россия