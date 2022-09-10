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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе - РИА Новости, 10.09.2022
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе - РИА Новости, 10.09.2022
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе
Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T03:07
2022-09-10T03:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
уфа
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС.Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет."В 01.46 (мск) открытое горение в торговом центре "Меркурий" города Уфы ликвидировано", — говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, уфа, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Уфа, Россия
03:07 10.09.2022 (обновлено: 03:10 10.09.2022)
 
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Меркурий" в Уфе

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Открытое горение в торговом центре "Меркурий" в Уфе удалось ликвидировать, сообщает МЧС.

Вечером в пятницу загорелся уфимский торговый центр "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет.

"В 01.46 (мск) открытое горение в торговом центре "Меркурий" города Уфы ликвидировано", — говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияУфаРоссия
 
 
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