Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/mariupol-1815878461.html
В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон
В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон - РИА Новости, 10.09.2022
В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон
Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр открыл в Мариуполе свой 145-й театральный сезон - первый после... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:49
2022-09-10T16:49
специальная военная операция на украине
иван охлобыстин
марк захаров
мариуполь
донбасс
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_d734c5862d88b540a62e07cc1a756dfa.jpg
МАРИУПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр открыл в Мариуполе свой 145-й театральный сезон - первый после освобождения города от боевиков киевского режима, сообщает корреспондент РИА Новости.Сезон открыли спектаклем-концертом "Минуты вдохновения". Открытие состоялось в здании бывшего мариупольского Дворца пионеров.На открытие приехал известный российский режиссер и актер Иван Охлобыстин."Я восхищен всем сердцем. Восхищен людьми Донбасса. Правильностью их решений. Последовательностью поступков. И творческой составляющей. И я очень счастлив, что буду присутствовать при этом. Пройдет время. Уйдет разруха. Забудется боль. Но то, что это время влило в творческую среду, ту энергию, которую дало, она абсолютно себя проявит еще в тысяче всяких книг и фильмов. А мы у истоков всего этого", - сказал Охлобыстин.В спектакле задействованы 15 актеров и 10 музыкантов оркестра. Постановка открылась песней из фильма "Двенадцати стульев" Марка Захарова. Завтра драмтеатр покажет свой первый в этом сезоне детский спектакль.
https://ria.ru/20220910/mariupol-1815867819.html
https://ria.ru/20220909/orkestr-1815781378.html
мариуполь
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e6eb587dcd6f1b4dd7a84ba2f938e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван охлобыстин, марк захаров, мариуполь, донбасс, новости культуры, театр
Специальная военная операция на Украине, Иван Охлобыстин, Марк Захаров, Мариуполь, Донбасс, Новости культуры, Театр
16:49 10.09.2022
 
В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон

Мариупольский драматический театр открыл первый сезон после освобождения города

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр открыл в Мариуполе свой 145-й театральный сезон - первый после освобождения города от боевиков киевского режима, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сезон открыли спектаклем-концертом "Минуты вдохновения". Открытие состоялось в здании бывшего мариупольского Дворца пионеров.
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:35
Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
На открытие приехал известный российский режиссер и актер Иван Охлобыстин.
"Я восхищен всем сердцем. Восхищен людьми Донбасса. Правильностью их решений. Последовательностью поступков. И творческой составляющей. И я очень счастлив, что буду присутствовать при этом. Пройдет время. Уйдет разруха. Забудется боль. Но то, что это время влило в творческую среду, ту энергию, которую дало, она абсолютно себя проявит еще в тысяче всяких книг и фильмов. А мы у истоков всего этого", - сказал Охлобыстин.
В спектакле задействованы 15 актеров и 10 музыкантов оркестра. Постановка открылась песней из фильма "Двенадцати стульев" Марка Захарова. Завтра драмтеатр покажет свой первый в этом сезоне детский спектакль.
Оркестр - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:55
В Мариуполе выступит Государственный Кремлевский оркестр
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ОхлобыстинМарк ЗахаровМариупольДонбассНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала