https://ria.ru/20220910/mariupol-1815878461.html

В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон

В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон - РИА Новости, 10.09.2022

В Мариуполе открыли первый после освобождения города театральный сезон

Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр открыл в Мариуполе свой 145-й театральный сезон - первый после... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:49

2022-09-10T16:49

2022-09-10T16:49

специальная военная операция на украине

иван охлобыстин

марк захаров

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Мариупольский республиканский академический ордена "Знак Почета" русский драматический театр открыл в Мариуполе свой 145-й театральный сезон - первый после освобождения города от боевиков киевского режима, сообщает корреспондент РИА Новости.Сезон открыли спектаклем-концертом "Минуты вдохновения". Открытие состоялось в здании бывшего мариупольского Дворца пионеров.На открытие приехал известный российский режиссер и актер Иван Охлобыстин."Я восхищен всем сердцем. Восхищен людьми Донбасса. Правильностью их решений. Последовательностью поступков. И творческой составляющей. И я очень счастлив, что буду присутствовать при этом. Пройдет время. Уйдет разруха. Забудется боль. Но то, что это время влило в творческую среду, ту энергию, которую дало, она абсолютно себя проявит еще в тысяче всяких книг и фильмов. А мы у истоков всего этого", - сказал Охлобыстин.В спектакле задействованы 15 актеров и 10 музыкантов оркестра. Постановка открылась песней из фильма "Двенадцати стульев" Марка Захарова. Завтра драмтеатр покажет свой первый в этом сезоне детский спектакль.

https://ria.ru/20220910/mariupol-1815867819.html

https://ria.ru/20220909/orkestr-1815781378.html

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иван охлобыстин, марк захаров, мариуполь, донбасс, новости культуры, театр