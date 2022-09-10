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На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/lnr-1815920500.html
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная - РИА Новости, 10.09.2022
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:47
2022-09-10T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
родион мирошник
луганская народная республика
россия
сватово
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория Луганской Народной Республики контролируется войсками РФ и ЛНР, а Украина "пытается сеять панику", преувеличивая слухи."Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск. Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боев или отступлений, ни о каком покидании Сватово подразделениями Народной милиции, военными России речи не идет и идти не может", - сказал Филипоненко журналистам.
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в мире, иван филипоненко, родион мирошник, луганская народная республика, россия, сватово, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Россия, Сватово, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:47 10.09.2022 (обновлено: 22:34 10.09.2022)
 
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная

Представитель милиции ЛНР Филипоненко: обстановка на границе со стороны Сватово спокойная

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория Луганской Народной Республики контролируется войсками РФ и ЛНР, а Украина "пытается сеять панику", преувеличивая слухи.
"Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск. Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боев или отступлений, ни о каком покидании Сватово подразделениями Народной милиции, военными России речи не идет и идти не может", - сказал Филипоненко журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссияСватовоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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