https://ria.ru/20220910/lnr-1815920500.html

На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная

На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная - РИА Новости, 10.09.2022

На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная

Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:47

2022-09-10T21:47

2022-09-10T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

родион мирошник

луганская народная республика

россия

сватово

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория Луганской Народной Республики контролируется войсками РФ и ЛНР, а Украина "пытается сеять панику", преувеличивая слухи."Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск. Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боев или отступлений, ни о каком покидании Сватово подразделениями Народной милиции, военными России речи не идет и идти не может", - сказал Филипоненко журналистам.

https://ria.ru/20220910/soledar-1815913761.html

луганская народная республика

россия

сватово

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в мире, иван филипоненко, родион мирошник, луганская народная республика, россия, сватово, ситуация в днр и лнр