https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html
Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник
Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.09.2022
Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник
Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил, Киев специально сеет панику, заявил глава представительства ЛНР в России... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:49
2022-09-10T20:49
2022-09-10T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил, Киев специально сеет панику, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале."Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. <...> Слухи чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР", — написал он.Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. В ведомстве пояснили, что это сделано для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию ЛНР и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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20:49 10.09.2022 (обновлено: 22:26 10.09.2022)
Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник
Глава представительства ЛНР Мирошник заявил о полном контроле республики союзными силами