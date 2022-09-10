https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html

Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник

Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.09.2022

Вся территория ЛНР контролируется союзными силами, заявил Мирошник

Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил, Киев специально сеет панику, заявил глава представительства ЛНР в России... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:49

2022-09-10T20:49

2022-09-10T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

родион мирошник

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809253503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc5594e8335a45f826d593211b596892.jpg

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил, Киев специально сеет панику, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале."Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. <...> Слухи чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР", — написал он.Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на Донецкое направление. В ведомстве пояснили, что это сделано для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию ЛНР и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин