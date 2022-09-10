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На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму - РИА Новости, 10.09.2022
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На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму
На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму - РИА Новости, 10.09.2022
На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму
Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом, заявил в статье для... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:55
2022-09-10T03:08
в мире
украина
венгрия
россия
республика крым
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом, заявил в статье для Espreso журналист Богдан-Олег Горобчук.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". В результате представитель МИД страны Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.Недовольство киевского публициста также вызвал тот факт, что в венгерском учебнике назвали этнический конфликт в бывшей советской республике причиной событий в Крыму. При этом авторы издания напомнили, что большинство населения полуострова составляют русские."И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников", — возмутился Горобчук.Кроме того, журналист посетовал на то, что авторы учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как, например, ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было бы рассказать некие негативные факты о восточном соседе Украины.
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html
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в мире, украина, венгрия, россия, республика крым
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Республика Крым
02:55 10.09.2022 (обновлено: 03:08 10.09.2022)
 
На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму

Espreso: венгерский учебник без Крыма в составе Украины отражает позицию Будапешта

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом, заявил в статье для Espreso журналист Богдан-Олег Горобчук.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". В результате представитель МИД страны Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.
"Чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат", — написал Горобчук.
Недовольство киевского публициста также вызвал тот факт, что в венгерском учебнике назвали этнический конфликт в бывшей советской республике причиной событий в Крыму. При этом авторы издания напомнили, что большинство населения полуострова составляют русские.
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"И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников", — возмутился Горобчук.
Кроме того, журналист посетовал на то, что авторы учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как, например, ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было бы рассказать некие негативные факты о восточном соседе Украины.
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