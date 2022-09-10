https://ria.ru/20220910/krym-1815808821.html

На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму

На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму - РИА Новости, 10.09.2022

На Украине испугались позиции Венгрии по Крыму

Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом, заявил в статье для... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T02:55

2022-09-10T02:55

2022-09-10T03:08

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом, заявил в статье для Espreso журналист Богдан-Олег Горобчук.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы "единственными высокими горами" на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". В результате представитель МИД страны Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.Недовольство киевского публициста также вызвал тот факт, что в венгерском учебнике назвали этнический конфликт в бывшей советской республике причиной событий в Крыму. При этом авторы издания напомнили, что большинство населения полуострова составляют русские."И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников", — возмутился Горобчук.Кроме того, журналист посетовал на то, что авторы учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как, например, ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было бы рассказать некие негативные факты о восточном соседе Украины.

https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798337984.html

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в мире, украина, венгрия, россия, республика крым