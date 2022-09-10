https://ria.ru/20220910/kpp-1815904598.html
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов - РИА Новости, 10.09.2022
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов
Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808805653_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_e2f5d9f1a79431e51fe3c4e31a685f60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава администрации области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт "Васильевка" вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов", - сообщил он.Правила для въезда гражданских автомобилей остаются прежними, отметил он.
https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html
запорожская область
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808805653_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_20cbb3b68986d0b01f0816d111365ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Ситуация в ДНР и ЛНР
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов
Глава Запорожской области Балицкий: КПП "Васильевка" закрыт для коммерческих грузов