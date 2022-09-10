Рейтинг@Mail.ru
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kpp-1815904598.html
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов - РИА Новости, 10.09.2022
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов
Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:35
2022-09-10T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808805653_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_e2f5d9f1a79431e51fe3c4e31a685f60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава администрации области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт "Васильевка" вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов", - сообщил он.Правила для въезда гражданских автомобилей остаются прежними, отметил он.
https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808805653_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_20cbb3b68986d0b01f0816d111365ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:35 10.09.2022
 
КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов

Глава Запорожской области Балицкий: КПП "Васильевка" закрыт для коммерческих грузов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Автомобили в районе КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили в районе КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава администрации области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт "Васильевка" вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов", - сообщил он.
Правила для въезда гражданских автомобилей остаются прежними, отметил он.
Народный фронт экстренно организует помощь жителям Балкалеи, Купянска и Изюма - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 18:41Специальная военная операция на Украине
Народный фронт доставил гумпомощь выезжающим из Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожьеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала