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КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов

КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов - РИА Новости, 10.09.2022

КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыли для коммерческих грузов

Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:35

2022-09-10T19:35

2022-09-10T19:35

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

запорожье

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Власти Запорожской области закрывают КПП "Васильевка" для провоза коммерческих грузов, легковой транспорт может проезжать в прежнем режиме, заявил глава администрации области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт "Васильевка" вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов", - сообщил он.Правила для въезда гражданских автомобилей остаются прежними, отметил он.

https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html

запорожская область

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в мире, евгений балицкий, запорожская область, запорожье, ситуация в днр и лнр