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Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 10.09.2022
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Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич
Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 10.09.2022
Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич
Власти самопровозглашенной республики Косово вопреки достигнутым ранее соглашениям с руководством Сербии под эгидой ЕС в Брюсселе строят базы косовоалбанского... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:31
2022-09-10T12:31
в мире
сербия
косово
приштина
евросоюз
ми-35
миг-29
александр вучич
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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово вопреки достигнутым ранее соглашениям с руководством Сербии под эгидой ЕС в Брюсселе строят базы косовоалбанского спецназа МВД на населенном сербами севере края, заявил президент Александр Вучич.В субботу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности Сербии с членами правительства и главами силовых ведомств."Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии. В селе Бистрица база у административной линии в зеленой зоне, строительство началось 26 февраля 2022 года и уже завершено. В селе Кошутово объект, построенный еще в 2015 году муниципалитетом, решением правительства в Приштине передан (МВД – ред.) и также завершен… В Зубин-Потоке в селе Баньи близ административной линии в зеленой зоне работы завершены и в Горни-Ясеновике в районе Бранково-Брдо объект строится", - сообщил Вучич по итогам заседания совбеза.Он отметил, что фирма из Приштины, которая строит базу полиции в Зубин-Потоке узурпирует личные земельные участки местных сербов."Дикости и бандитизму приштинских властей нет конца. Они ни на что из этого не имеют права. Статьей 9 Брюссельского соглашения четко определено, что косовская полиция на севере края принадлежит региональному директорату "Север", в котором 99% сотрудников должны быть сербы. Региональную полицию "Север" обо всем этом не оповещают, ни о чем не спрашивают, глав муниципалитетов тоже", - заявил сербский лидер.Он напомнил, что глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Свечля накануне обнародовал фотографии того, как косовские полицейские на катерах патрулируют озеро Газиводе до административной линии с центральной Сербией. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и везде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20220909/kosovo-1815770295.html
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в мире, сербия, косово, приштина, евросоюз, ми-35, миг-29, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Евросоюз, Ми-35, МиГ-29, Александр Вучич
12:31 10.09.2022
 
Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич

Вучич заявил, что Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово вопреки достигнутым ранее соглашениям с руководством Сербии под эгидой ЕС в Брюсселе строят базы косовоалбанского спецназа МВД на населенном сербами севере края, заявил президент Александр Вучич.
В субботу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности Сербии с членами правительства и главами силовых ведомств.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:54
Вучич заявил, что признания Косово не будет
"Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии. В селе Бистрица база у административной линии в зеленой зоне, строительство началось 26 февраля 2022 года и уже завершено. В селе Кошутово объект, построенный еще в 2015 году муниципалитетом, решением правительства в Приштине передан (МВД – ред.) и также завершен… В Зубин-Потоке в селе Баньи близ административной линии в зеленой зоне работы завершены и в Горни-Ясеновике в районе Бранково-Брдо объект строится", - сообщил Вучич по итогам заседания совбеза.
Он отметил, что фирма из Приштины, которая строит базу полиции в Зубин-Потоке узурпирует личные земельные участки местных сербов.
"Дикости и бандитизму приштинских властей нет конца. Они ни на что из этого не имеют права. Статьей 9 Брюссельского соглашения четко определено, что косовская полиция на севере края принадлежит региональному директорату "Север", в котором 99% сотрудников должны быть сербы. Региональную полицию "Север" обо всем этом не оповещают, ни о чем не спрашивают, глав муниципалитетов тоже", - заявил сербский лидер.
Погранпереход с Косово - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 11:06
Вучич: только два человека поменяли сербские автономера на "косовские"
Он напомнил, что глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Свечля накануне обнародовал фотографии того, как косовские полицейские на катерах патрулируют озеро Газиводе до административной линии с центральной Сербией. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и везде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Погранпереход между Сербией и Косово - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:46
Жители сербского города Рашка, соседствующего с Косово, надеются на мир
 
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