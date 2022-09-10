https://ria.ru/20220910/kosovo-1815842209.html

Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич

Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 10.09.2022

Приштина вопреки договорам строит базы спецназа МВД в Косово, заявил Вучич

Власти самопровозглашенной республики Косово вопреки достигнутым ранее соглашениям с руководством Сербии под эгидой ЕС в Брюсселе строят базы косовоалбанского... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:31

2022-09-10T12:31

2022-09-10T12:31

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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово вопреки достигнутым ранее соглашениям с руководством Сербии под эгидой ЕС в Брюсселе строят базы косовоалбанского спецназа МВД на населенном сербами севере края, заявил президент Александр Вучич.В субботу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности Сербии с членами правительства и главами силовых ведомств."Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии. В селе Бистрица база у административной линии в зеленой зоне, строительство началось 26 февраля 2022 года и уже завершено. В селе Кошутово объект, построенный еще в 2015 году муниципалитетом, решением правительства в Приштине передан (МВД – ред.) и также завершен… В Зубин-Потоке в селе Баньи близ административной линии в зеленой зоне работы завершены и в Горни-Ясеновике в районе Бранково-Брдо объект строится", - сообщил Вучич по итогам заседания совбеза.Он отметил, что фирма из Приштины, которая строит базу полиции в Зубин-Потоке узурпирует личные земельные участки местных сербов."Дикости и бандитизму приштинских властей нет конца. Они ни на что из этого не имеют права. Статьей 9 Брюссельского соглашения четко определено, что косовская полиция на севере края принадлежит региональному директорату "Север", в котором 99% сотрудников должны быть сербы. Региональную полицию "Север" обо всем этом не оповещают, ни о чем не спрашивают, глав муниципалитетов тоже", - заявил сербский лидер.Он напомнил, что глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Свечля накануне обнародовал фотографии того, как косовские полицейские на катерах патрулируют озеро Газиводе до административной линии с центральной Сербией. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и везде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20220909/kosovo-1815770295.html

https://ria.ru/20220910/serbiya-1815830344.html

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813930064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, евросоюз, ми-35, миг-29, александр вучич