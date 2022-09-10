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Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III - РИА Новости, 10.09.2022
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:56
2022-09-10T19:17
владимир путин
дмитрий песков
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великобритания
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут", - сказал Песков.Говоря о совещании по социально-экономическому развитию, которое запланировано у главы государства на следующей неделе, он отметил, что в первую очередь оно связано с началом бюджетного процесса.Пресс-секретарь президента отметил, что телефонных контактов с королем Британии Карлом III у Владимира Путина в графике пока нет."Нет, никаких телефонных разговоров в графике президента нет с новым монархом", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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владимир путин, дмитрий песков, карл iii, великобритания, в мире, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Карл III, Великобритания, В мире, Россия
18:56 10.09.2022 (обновлено: 19:17 10.09.2022)
 
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III

Песков заявил, что Путин не планирует говорить по телефону с королем Британии Карлом III

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут", - сказал Песков.
Говоря о совещании по социально-экономическому развитию, которое запланировано у главы государства на следующей неделе, он отметил, что в первую очередь оно связано с началом бюджетного процесса.
Пресс-секретарь президента отметил, что телефонных контактов с королем Британии Карлом III у Владимира Путина в графике пока нет.
"Нет, никаких телефонных разговоров в графике президента нет с новым монархом", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Владимир ПутинДмитрий ПесковКарл IIIВеликобританияВ миреРоссия
 
 
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