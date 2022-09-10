https://ria.ru/20220910/korol-1815898558.html
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III - РИА Новости, 10.09.2022
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:56
2022-09-10T18:56
2022-09-10T19:17
владимир путин
дмитрий песков
карл iii
великобритания
в мире
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут", - сказал Песков.Говоря о совещании по социально-экономическому развитию, которое запланировано у главы государства на следующей неделе, он отметил, что в первую очередь оно связано с началом бюджетного процесса.Пресс-секретарь президента отметил, что телефонных контактов с королем Британии Карлом III у Владимира Путина в графике пока нет."Нет, никаких телефонных разговоров в графике президента нет с новым монархом", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220910/karl-1815894488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, карл iii, великобритания, в мире, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Карл III, Великобритания, В мире, Россия
18:56 10.09.2022 (обновлено: 19:17 10.09.2022)
Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III
Песков заявил, что Путин не планирует говорить по телефону с королем Британии Карлом III
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут", - сказал Песков.
Говоря о совещании по социально-экономическому развитию, которое запланировано у главы государства на следующей неделе, он отметил, что в первую очередь оно связано с началом бюджетного процесса.
Пресс-секретарь президента отметил, что телефонных контактов с королем Британии Карлом III у Владимира Путина в графике пока нет.
"Нет, никаких телефонных разговоров в графике президента нет с новым монархом", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.