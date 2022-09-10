https://ria.ru/20220910/korol-1815898558.html

Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III

Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III - РИА Новости, 10.09.2022

Путин не планирует говорить по телефону с королем Карлом III

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:56

2022-09-10T18:56

2022-09-10T19:17

владимир путин

дмитрий песков

карл iii

великобритания

в мире

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт международные телефонные разговоры, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Международные телефонные разговоры на следующей неделе будут", - сказал Песков.Говоря о совещании по социально-экономическому развитию, которое запланировано у главы государства на следующей неделе, он отметил, что в первую очередь оно связано с началом бюджетного процесса.Пресс-секретарь президента отметил, что телефонных контактов с королем Британии Карлом III у Владимира Путина в графике пока нет."Нет, никаких телефонных разговоров в графике президента нет с новым монархом", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220910/karl-1815894488.html

великобритания

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, карл iii, великобритания, в мире, россия