https://ria.ru/20220910/koleso-1815909972.html

Поток посетителей "Солнца Москвы" перераспределят на другие дни

Поток посетителей "Солнца Москвы" перераспределят на другие дни - РИА Новости, 10.09.2022

Поток посетителей "Солнца Москвы" перераспределят на другие дни

Дирекция колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приняла решение перераспределить поток посетителей на другие дни из-за наплыва людей, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:18

2022-09-10T20:18

2022-09-10T20:18

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дирекция колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приняла решение перераспределить поток посетителей на другие дни из-за наплыва людей, сообщается на сайте аттракциона.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что к "Солнцу Москвы" образовались огромные очереди, люди ждали до 2,5 часов."Наплыв посетителей начался еще до открытия аттракциона. Около 18 часов стало понятно, что при таком количестве желающих могут возникнуть нештатные ситуации, может нарушиться логистика работы по комфортному и безопасному приему наших гостей. Дирекция приняла решение о необходимости перераспределения посетителей на другие дни", — рассказал представитель управляющей компании "Солнца Москвы", чьи слова приводятся на сайте.Колесо обозрения было открыто президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье", это самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире. Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллионов посетителей ежегодно.

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Екатерина Зайцева

россия, москва, зарядье, европа, общество, владимир путин