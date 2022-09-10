Рейтинг@Mail.ru
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/koleso-1815851176.html
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 10.09.2022
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:35
2022-09-10T21:40
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
вднх
день города москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815862120_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_1f32fc110f2c7693523e82748645d380.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы."Разрешаю", — сказал глава государства.До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ."Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
2022-09-10T13:35
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815862120_568:0:3299:2048_1920x0_80_0_0_f289ec832e9f2d528174d057a38c7572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, владимир путин, сергей собянин, вднх, день города москвы, видео
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, ВДНХ, День города Москвы
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
2022-09-10T13:35
true
PT1M48S
13:35 10.09.2022 (обновлено: 21:40 10.09.2022)
 
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, ставшее самым большим в Европе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения Солнце Москвы на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.
"Разрешаю", — сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ.
"Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинСергей СобянинВДНХДень города Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала