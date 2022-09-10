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Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 10.09.2022

Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:35

2022-09-10T13:35

2022-09-10T21:40

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

вднх

день города москвы

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы."Разрешаю", — сказал глава государства.До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ."Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T13:35 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, сергей собянин, вднх, день города москвы, видео