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Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - РИА Новости, 10.09.2022
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:35
2022-09-10T13:35
2022-09-10T21:40
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
вднх
день города москвы
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы."Разрешаю", — сказал глава государства.До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ."Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
2022-09-10T13:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, вднх, день города москвы, видео
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, ВДНХ, День города Москвы
13:35 10.09.2022 (обновлено: 21:40 10.09.2022)
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, ставшее самым большим в Европе
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин
связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.
"Разрешаю", — сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ.
"Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.