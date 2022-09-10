https://ria.ru/20220910/kherson-1815898334.html

В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО

В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022

В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО

В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:54

2022-09-10T18:54

2022-09-10T20:46

херсон

херсонская область

в мире

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

украина

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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что в небе не видно следов от ракет ПВО, но около двух часов назад были слышны мощные взрывы.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четверо получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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