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В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kherson-1815898334.html
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО
В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:54
2022-09-10T20:46
херсон
херсонская область
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
украина
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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что в небе не видно следов от ракет ПВО, но около двух часов назад были слышны мощные взрывы.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четверо получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html
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херсон, херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, украина
Херсон, Херсонская область , В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Украина
18:54 10.09.2022 (обновлено: 20:46 10.09.2022)
 
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО

В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсона
Стела города Херсона - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсона. Архивное фото
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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что в небе не видно следов от ракет ПВО, но около двух часов назад были слышны мощные взрывы.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 09:30Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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