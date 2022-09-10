https://ria.ru/20220910/kherson-1815898334.html
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО
В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:54
2022-09-10T18:54
2022-09-10T20:46
херсон
херсонская область
в мире
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владимир путин
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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. В Херсоне прогремели не менее пяти взрывов подряд, по предварительным данным, работает система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что в небе не видно следов от ракет ПВО, но около двух часов назад были слышны мощные взрывы.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четверо получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:54 10.09.2022 (обновлено: 20:46 10.09.2022)
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО
В Херсоне прогремели более пяти взрывов, предположительно, работает ПВО