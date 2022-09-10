https://ria.ru/20220910/kherson-1815889989.html

Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА

Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА - РИА Новости, 10.09.2022

Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что область готова стать субъектом Российской Федерации, россиянами... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:01

2022-09-10T18:01

2022-09-10T18:01

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

кирилл стремоусов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что область готова стать субъектом Российской Федерации, россиянами себя видят более 80% населения региона."Херсонская область готова стать субъектом Российской Федерации. За вступление региона в состав России готовы проголосовать более 80% населения, которые видят себя россиянами", - сказал Стремоусов и добавил, что в Херсонской области даты проведения голосования по самоопределению еще нет.При этом, по его словам, область остается освобожденной территорией."У нас обратного пути нет. Мы строим Россию на нашей освобожденной территории уже сегодня, в том числе через социально-экономическую и правовую интеграцию", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html

https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , кирилл стремоусов, в мире