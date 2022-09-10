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Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kherson-1815889989.html
Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА
Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА - РИА Новости, 10.09.2022
Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что область готова стать субъектом Российской Федерации, россиянами... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:01
2022-09-10T18:01
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
кирилл стремоусов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что область готова стать субъектом Российской Федерации, россиянами себя видят более 80% населения региона."Херсонская область готова стать субъектом Российской Федерации. За вступление региона в состав России готовы проголосовать более 80% населения, которые видят себя россиянами", - сказал Стремоусов и добавил, что в Херсонской области даты проведения голосования по самоопределению еще нет.При этом, по его словам, область остается освобожденной территорией."У нас обратного пути нет. Мы строим Россию на нашей освобожденной территории уже сегодня, в том числе через социально-экономическую и правовую интеграцию", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html
https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html
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россия, херсонская область , кирилл стремоусов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, В мире
18:01 10.09.2022
 
Херсонская область готова стать субъектом России, заявили в ВГА

Власти Херсонской области заявили, что 80 процентов жителей видят себя россиянами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что область готова стать субъектом Российской Федерации, россиянами себя видят более 80% населения региона.
"Херсонская область готова стать субъектом Российской Федерации. За вступление региона в состав России готовы проголосовать более 80% населения, которые видят себя россиянами", - сказал Стремоусов и добавил, что в Херсонской области даты проведения голосования по самоопределению еще нет.
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 03:50
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
При этом, по его словам, область остается освобожденной территорией.
"У нас обратного пути нет. Мы строим Россию на нашей освобожденной территории уже сегодня, в том числе через социально-экономическую и правовую интеграцию", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьКирилл СтремоусовВ мире
 
 
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