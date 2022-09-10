https://ria.ru/20220910/kherson-1815882695.html

В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО

В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО - РИА Новости, 10.09.2022

В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО

Пять мощных взрывов прогремели подряд в Херсоне, предположительно, работают системы ПВО ВС РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:13

2022-09-10T17:13

2022-09-10T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Пять мощных взрывов прогремели подряд в Херсоне, предположительно, работают системы ПВО ВС РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.В небе не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон