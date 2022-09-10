https://ria.ru/20220910/kherson-1815882695.html
В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО
В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО
Пять мощных взрывов прогремели подряд в Херсоне, предположительно, работают системы ПВО ВС РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:13
2022-09-10T17:13
2022-09-10T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Пять мощных взрывов прогремели подряд в Херсоне, предположительно, работают системы ПВО ВС РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.В небе не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
17:13 10.09.2022 (обновлено: 17:19 10.09.2022)
В Херсоне прогремели взрывы, работают системы ПВО
Пять мощных взрывов прогремели в Херсоне, работают системы ПВО