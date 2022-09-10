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В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kherson-1815872169.html
В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов
В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022
В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов
Правоохранители обнаружили в дачном доме в Новой Каховке склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД Херсонской области. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:08
2022-09-10T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в дачном доме в Новой Каховке склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД Херсонской области."В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
16:08 10.09.2022
 
В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов

МВД Херсонской области обнаружило арсенал украинских диверсантов на даче в Новой Каховке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военные в Херсонской области
Российские военные в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в дачном доме в Новой Каховке склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД Херсонской области.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.
Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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