https://ria.ru/20220910/kherson-1815872169.html

В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов

В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022

В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов

Правоохранители обнаружили в дачном доме в Новой Каховке склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД Херсонской области. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:08

2022-09-10T16:08

2022-09-10T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Правоохранители обнаружили в дачном доме в Новой Каховке склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД Херсонской области."В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.

https://ria.ru/20220909/drg-1815636293.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, херсонская область