09:30 10.09.2022 (обновлено: 09:51 10.09.2022)
Иностранные журналисты посетили Херсонскую область
Глава ВГА Стремоусов сообщил о посещении Херсонской области иностранными журналистами
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они также побывали в освобожденной части Николаевской области в прифронтовом городе Снигиревка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — рассказал он после общения с журналистами.
По его словам, они смогли беспрепятственно ознакомиться с состоянием дел в регионе, а также пообщаться с простыми людьми, чтобы получить реальную картину происходящего.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.