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Иностранные журналисты посетили Херсонскую область - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html
Иностранные журналисты посетили Херсонскую область
Иностранные журналисты посетили Херсонскую область - РИА Новости, 10.09.2022
Иностранные журналисты посетили Херсонскую область
Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:30
2022-09-10T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Они также побывали в освобожденной части Николаевской области в прифронтовом городе Снигиревка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — рассказал он после общения с журналистами.По его словам, они смогли беспрепятственно ознакомиться с состоянием дел в регионе, а также пообщаться с простыми людьми, чтобы получить реальную картину происходящего.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
09:30 10.09.2022 (обновлено: 09:51 10.09.2022)
 
Иностранные журналисты посетили Херсонскую область

Глава ВГА Стремоусов сообщил о посещении Херсонской области иностранными журналистами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они также побывали в освобожденной части Николаевской области в прифронтовом городе Снигиревка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — рассказал он после общения с журналистами.
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2 сентября, 07:14Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области рассказали, как Киев помогает региону вернуться в Россию
По его словам, они смогли беспрепятственно ознакомиться с состоянием дел в регионе, а также пообщаться с простыми людьми, чтобы получить реальную картину происходящего.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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