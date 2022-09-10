https://ria.ru/20220910/kherson-1815820488.html

Иностранные журналисты посетили Херсонскую область

Иностранные журналисты посетили Херсонскую область - РИА Новости, 10.09.2022

Иностранные журналисты посетили Херсонскую область

Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:30

2022-09-10T09:30

2022-09-10T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Иностранные журналисты посетили с ознакомительным визитом Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Они также побывали в освобожденной части Николаевской области в прифронтовом городе Снигиревка. Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции", — рассказал он после общения с журналистами.По его словам, они смогли беспрепятственно ознакомиться с состоянием дел в регионе, а также пообщаться с простыми людьми, чтобы получить реальную картину происходящего.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов