https://ria.ru/20220910/kharkov-1815919160.html

Представители ВГА Харьковской области остались в регионе

Представители ВГА Харьковской области остались в регионе - РИА Новости, 10.09.2022

Представители ВГА Харьковской области остались в регионе

Представители ВГА Харьковской области находятся на территории региона и помогают эвакуировать жителей, сообщил журналистам глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:34

2022-09-10T21:34

2022-09-10T21:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представители ВГА Харьковской области находятся на территории региона и помогают эвакуировать жителей, сообщил журналистам глава администрации региона Виталий Ганчев."Сейчас напряжённая ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. И остальные населенные пункты находятся под обстрелами. (...) Наша армия делает всё возможное. (...) Слышу сейчас боевую авиацию. (...) Наши представители (администрации - ред.) остаются на территории и оказывают помощь по эвакуации", - сообщил Ганчев.Он отметил, что в пунктах временного размещения и на КПП также работают сотрудники администрации, готовые оказать помощь беженцам.Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html

харьковская область

изюм (город)

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в мире, харьковская область, изюм (город), балаклея