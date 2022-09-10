https://ria.ru/20220910/kharkov-1815919160.html
Представители ВГА Харьковской области остались в регионе
Представители ВГА Харьковской области остались в регионе - РИА Новости, 10.09.2022
Представители ВГА Харьковской области остались в регионе
Представители ВГА Харьковской области находятся на территории региона и помогают эвакуировать жителей, сообщил журналистам глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:34
2022-09-10T21:34
2022-09-10T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
балаклея
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представители ВГА Харьковской области находятся на территории региона и помогают эвакуировать жителей, сообщил журналистам глава администрации региона Виталий Ганчев."Сейчас напряжённая ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. И остальные населенные пункты находятся под обстрелами. (...) Наша армия делает всё возможное. (...) Слышу сейчас боевую авиацию. (...) Наши представители (администрации - ред.) остаются на территории и оказывают помощь по эвакуации", - сообщил Ганчев.Он отметил, что в пунктах временного размещения и на КПП также работают сотрудники администрации, готовые оказать помощь беженцам.Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html
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в мире, харьковская область, изюм (город), балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Изюм (город), Балаклея
21:34 10.09.2022 (обновлено: 21:40 10.09.2022)
Представители ВГА Харьковской области остались в регионе
Глава ВГА Ганчев: представители ВГА Харьковской области остались в регионе