14:54 10.09.2022 (обновлено: 15:58 10.09.2022)
В Новой Каховке сработала система ПВО
В Новой Каховке сработала система ПВО
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района.
"В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сообщается в Telegram-канале администрации.
Это уже четвертый обстрел города за сутки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.