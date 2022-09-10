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В Новой Каховке сработала система ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kakhovka-1815861123.html
В Новой Каховке сработала система ПВО
В Новой Каховке сработала система ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
В Новой Каховке сработала система ПВО
В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:54
2022-09-10T15:58
специальная военная операция на украине
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района."В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сообщается в Telegram-канале администрации.Это уже четвертый обстрел города за сутки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/obstrel-1815476183.html
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новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
14:54 10.09.2022 (обновлено: 15:58 10.09.2022)
 
В Новой Каховке сработала система ПВО

В Новой Каховке сработала система ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района.
"В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сообщается в Telegram-канале администрации.
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
8 сентября, 17:51Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки увеличилось до шести человек
Это уже четвертый обстрел города за сутки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
Задержанный наводчик о запланированных ударах ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:43Специальная военная операция на Украине
Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая Каховка
 
 
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