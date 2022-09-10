https://ria.ru/20220910/kakhovka-1815861123.html

В Новой Каховке сработала система ПВО

В Новой Каховке сработала система ПВО - РИА Новости, 10.09.2022

В Новой Каховке сработала система ПВО

В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:54

2022-09-10T14:54

2022-09-10T15:58

специальная военная операция на украине

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщили власти района."В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов", — сообщается в Telegram-канале администрации.Это уже четвертый обстрел города за сутки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/obstrel-1815476183.html

https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

новая каховка

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новая каховка