https://ria.ru/20220910/kadyrov-1815925326.html
Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов
Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов - РИА Новости, 10.09.2022
Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на месте дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат" - "Юг", "Восток" и "Запад" - в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:32
2022-09-10T22:32
2022-09-10T22:42
рамзан кадыров
россия
донбасс
мариуполь
владимир путин
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_b347a36cdde896ec2fcf14a66e5cf5e1.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на месте дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат" - "Юг", "Восток" и "Запад" - в республиканском поселке Ханкала."В субботу посетил в Ханкале место дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат": "Юг", "Восток" и "Запад". Здесь для военнослужащих построен современный гарнизон со всей необходимой инфраструктурой, созданы прекрасные условия для несения службы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Также он отметил, что на территории был открыт мемориал памяти первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Все бойцы по первому призыву пополнили ряды новых подразделений. В кратчайшие сроки сформированы полк и три батальона.По словам Кадырова, при поступлении новых задач "подразделения готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции"."Я напомнил бойцам, что в своем недавнем поздравлении со столетием Чеченской государственности президент России Владимир Путин назвал чеченцев героями, которые "проявляют доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации", - добавил Кадыров.Он подчеркнул, что новый полк и батальоны созданы из бойцов, имеющих хороший опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе. По его словам, большинство из них участвовали в боях за Мариуполь, Попасное, Рубежное и "показали себя с лучшей стороны".Глава Чечни пожелал бойцам удачи и поблагодарил их за службу Родине.
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/kadyrov-1814721276.html
россия
донбасс
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_56da351b3df1fec45932ff07763ab505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, россия, донбасс, мариуполь, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Россия, Донбасс, Мариуполь, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
22:32 10.09.2022 (обновлено: 22:42 10.09.2022)
Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов
Кадыров побывал на месте дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат"