https://ria.ru/20220910/kadyrov-1815925326.html

Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов

Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов - РИА Новости, 10.09.2022

Кадыров побывал на месте дислокации нового полка и батальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на месте дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат" - "Юг", "Восток" и "Запад" - в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T22:32

2022-09-10T22:32

2022-09-10T22:42

рамзан кадыров

россия

донбасс

мариуполь

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на месте дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат" - "Юг", "Восток" и "Запад" - в республиканском поселке Ханкала."В субботу посетил в Ханкале место дислокации нового полка "Север-Ахмат" и батальонов "Ахмат": "Юг", "Восток" и "Запад". Здесь для военнослужащих построен современный гарнизон со всей необходимой инфраструктурой, созданы прекрасные условия для несения службы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Также он отметил, что на территории был открыт мемориал памяти первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Все бойцы по первому призыву пополнили ряды новых подразделений. В кратчайшие сроки сформированы полк и три батальона.По словам Кадырова, при поступлении новых задач "подразделения готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции"."Я напомнил бойцам, что в своем недавнем поздравлении со столетием Чеченской государственности президент России Владимир Путин назвал чеченцев героями, которые "проявляют доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации", - добавил Кадыров.Он подчеркнул, что новый полк и батальоны созданы из бойцов, имеющих хороший опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе. По его словам, большинство из них участвовали в боях за Мариуполь, Попа‌сное, Рубе‌жное и "показали себя с лучшей стороны".Глава Чечни пожелал бойцам удачи и поблагодарил их за службу Родине.

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/kadyrov-1814721276.html

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рамзан кадыров, россия, донбасс, мариуполь, владимир путин, чеченская республика (чечня)