https://ria.ru/20220910/izyum-1815864466.html

Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ

Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022

Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ

Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:15

2022-09-10T15:15

2022-09-10T15:15

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов."Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

изюм (город)

украина

харьковская область

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в мире, изюм (город), украина, харьковская область, вооруженные силы украины