Рейтинг@Mail.ru
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/izyum-1815864466.html
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814481924_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8efaa8d8c31e174a66149fcdc07e5ad0.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов."Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html
изюм (город)
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814481924_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a1461b5330feb3daab1e433d546b7d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, изюм (город), украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
15:15 10.09.2022
 
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ

Глава ВГА Соколов: Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСкульптурная композиция в городе Изюм
Скульптурная композиция в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Скульптурная композиция в городе Изюм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.
"Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.
Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
Задержанный наводчик о запланированных ударах ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:43Специальная военная операция на Украине
Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзюм (город)УкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала