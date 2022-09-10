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Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:15
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны украинских военных в городе много разрушений, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов."Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками" "…", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. "..." Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.Ранее глава освобождённых территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
Глава ВГА Соколов: Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ