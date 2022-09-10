https://ria.ru/20220910/izdanie-1815833991.html

Издание TJournal объявило о прекращении работы

Издание TJournal объявило о прекращении работы - РИА Новости, 10.09.2022

Издание TJournal объявило о прекращении работы

Издание TJornal, доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, в субботу объявило о... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:41

2022-09-10T11:41

2022-09-10T11:41

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА. 10 сен - РИА Новости. Издание TJornal, доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, в субботу объявило о прекращении своей работы.В конце августа издание сообщило, что проект будет закрыт с 10 сентября, поскольку "закончились средства для развития и поддержки". Отмечалось, что на сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов."TJornal закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру", - говорится в Telegram-канале издания.В марте в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что издание TJ было заблокировано на основании требования Генеральной прокуратуры из-за недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в его публикациях. TJ подтверждал информацию о получении письма от Роскомнадзора, на сайте издания также сообщалось, что ему не известно, о каких публикациях идёт речь.

https://ria.ru/20220822/tjournal-1811300372.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), общество