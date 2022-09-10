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МИД Ирана: заявление "евротройки" подталкивает к срыву переговоров в Вене

МИД Ирана: заявление "евротройки" подталкивает к срыву переговоров в Вене - РИА Новости, 10.09.2022

МИД Ирана: заявление "евротройки" подталкивает к срыву переговоров в Вене

Необдуманное заявление "евротройки", выступившей с критикой Ирана по ядерной сделке, угрожает проведению переговоров, заявил официальный представитель МИД Ирана РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:03

2022-09-10T23:03

2022-09-10T23:40

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Необдуманное заявление "евротройки", выступившей с критикой Ирана по ядерной сделке, угрожает проведению переговоров, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его слова приводит агентство IRNA.Как отметил дипломат, Германия, Франция и Великобритания решили пойти по пути Израиля и сделали шаг к тому, чтобы сорвать переговоры. При этом они должны взять на себя ответственность за возможные последствия такой позиции.Тегеран по-прежнему готов к заключению соглашения, которого можно быстро достичь, если есть необходимая воля и стороны откажутся от иностранного давления, подчеркнул Канани.Ранее "евротройка" заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. Как утверждается в совместном заявлении, Иран продолжает развивать ядерную программу, выходя "далеко за рамки того, что можно оправдать гражданскими соображениями". В тексте также указывается, что по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).В пятницу Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что участники переговоров по восстановлению сделки смогли устранить некоторые пробелы, но последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по этому вопросу назад. По словам главы госдепа, США не считают возможным сейчас восстановить сделку в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене шли переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Тегеране признали переговоры успешными, однако представитель госдепа США Нед Прайс счел прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220910/iran-1815923446.html

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