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"Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.09.2022
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"Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана, заявил Ульянов
"Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.09.2022
"Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана, заявил Ульянов
Заявление Германии, Франции и Великобритании с критикой позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T22:13
2022-09-10T22:17
в мире
михаил ульянов (дипломат)
энтони блинкен
дональд трамп
иран
тегеран (город)
сша
магатэ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заявление Германии, Франции и Великобритании с критикой позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе сделано "несвоевременно", в важный момент переговоров в Вене, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Действительно, очень несвоевременно. Прямо в важный момент венских переговоров и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ", - написал Ульянов в Twitter.Ранее "евротройка" заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад. По словам Блинкена, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220909/iran-1815539485.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), энтони блинкен, дональд трамп, иран, тегеран (город), сша, магатэ, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, германия, великобритания
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Иран, Тегеран (город), США, МАГАТЭ, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Франция, Германия, Великобритания
22:13 10.09.2022 (обновлено: 22:17 10.09.2022)
 
"Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана, заявил Ульянов

Представитель России Ульянов: "Евротройка" несвоевременно выступила с критикой Ирана

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заявление Германии, Франции и Великобритании с критикой позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе сделано "несвоевременно", в важный момент переговоров в Вене, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, очень несвоевременно. Прямо в важный момент венских переговоров и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ", - написал Ульянов в Twitter.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 08:00
Вашингтон достал "кнут" для Ирана
Ранее "евротройка" заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад. По словам Блинкена, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 15:12
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 21:55
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Энтони БлинкенДональд ТрампИранТегеран (город)СШАМАГАТЭМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ФранцияГерманияВеликобритания
 
 
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