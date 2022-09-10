https://ria.ru/20220910/installyatsii-1816226622.html

Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве

Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве - РИА Новости, 12.09.2022

Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве

Интерактивные праздничные инсталляции ждут москвичей и гостей столицы на улицах города в честь празднования 875-летия Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-10T19:34

2022-09-10T19:34

2022-09-12T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

день города москвы

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Интерактивные праздничные инсталляции ждут москвичей и гостей столицы на улицах города в честь празднования 875-летия Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что "пораскинуть мозгами" заставит интерактивная конструкция "Пятнашки". Гостям предстоит собрать изображение одной из достопримечательностей Москвы. Любителей музыки не оставит равнодушными инсталляция "Крутятся диски". С помощью сенсорного дисплея можно создать свой плейлист из мелодий 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века и любимых песен о Москве.Кроме того, у цирка на проспекте Вернадского можно попробовать пройти стеклянный лабиринт. Воробьевы горы в этом году украсило 22-метровое панно с праздничной датой. У вокзалов можно поискать огромные праздничные открытки со светодиодной подсветкой.День города в этом году в Москве празднуется 10 и 11 сентября.

https://ria.ru/20220909/prazdnik-1815620994.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

день города москвы, москва, городское хозяйство москвы, общество