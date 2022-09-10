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Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве - РИА Новости, 12.09.2022
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Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве
Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве - РИА Новости, 12.09.2022
Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве
Интерактивные праздничные инсталляции ждут москвичей и гостей столицы на улицах города в честь празднования 875-летия Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-10T19:34
2022-09-12T15:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
день города москвы
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Интерактивные праздничные инсталляции ждут москвичей и гостей столицы на улицах города в честь празднования 875-летия Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что "пораскинуть мозгами" заставит интерактивная конструкция "Пятнашки". Гостям предстоит собрать изображение одной из достопримечательностей Москвы. Любителей музыки не оставит равнодушными инсталляция "Крутятся диски". С помощью сенсорного дисплея можно создать свой плейлист из мелодий 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века и любимых песен о Москве.Кроме того, у цирка на проспекте Вернадского можно попробовать пройти стеклянный лабиринт. Воробьевы горы в этом году украсило 22-метровое панно с праздничной датой. У вокзалов можно поискать огромные праздничные открытки со светодиодной подсветкой.День города в этом году в Москве празднуется 10 и 11 сентября.
https://ria.ru/20220909/prazdnik-1815620994.html
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день города москвы, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, День города Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
19:34 10.09.2022 (обновлено: 15:11 12.09.2022)
 

Интерактивные праздничные инсталляции установлены ко Дню города В Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛюди на праздничных мероприятиях в честь Дня города на Тверской улице в Москве
Люди на праздничных мероприятиях в честь Дня города на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Интерактивные праздничные инсталляции ждут москвичей и гостей столицы на улицах города в честь празднования 875-летия Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На Тверской улице можно попробовать себя в роли спасателя на воде и заглянуть внутрь судна на воздушной подушке - такие патрулируют столичные водоемы зимой и ранней весной. Не покидая главной улицы Москвы, совершите велопрогулку по благоустроенным за последние годы паркам и набережным", - говорится в сообщении.
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Путин в День города примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье
Отмечается, что "пораскинуть мозгами" заставит интерактивная конструкция "Пятнашки". Гостям предстоит собрать изображение одной из достопримечательностей Москвы. Любителей музыки не оставит равнодушными инсталляция "Крутятся диски". С помощью сенсорного дисплея можно создать свой плейлист из мелодий 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века и любимых песен о Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПраздничные мероприятия в честь Дня города на улице Охотный ряд в Москве
Праздничные мероприятия в честь Дня города на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничные мероприятия в честь Дня города на улице Охотный ряд в Москве
Кроме того, у цирка на проспекте Вернадского можно попробовать пройти стеклянный лабиринт. Воробьевы горы в этом году украсило 22-метровое панно с праздничной датой. У вокзалов можно поискать огромные праздничные открытки со светодиодной подсветкой.
"На Гоголевском бульваре появилась галерея из лайтбоксов – на них фотографии российской столицы. Жители ЗелАО могут сделать памятное фото на фоне объемной конструкции "Москва 875" с цветами, архивными фотографиями города и зеркальными элементами по периметру. А еще вы можете поставить "лайк" нашему городу – ищите инсталляцию с "пальцем вверх" и жмите "нравится" – в конструкции установлен счетчик, реагирующий на нажатие", - добавляется в сообщении.
День города в этом году в Москве празднуется 10 и 11 сентября.
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Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниДень города МосквыМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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