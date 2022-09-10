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Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
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Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины
Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания группы "Рамштайн", анонсировал помощь еще на 675 миллионов долларов, в том числе "важные... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:20
2022-09-10T16:20
в мире
алексей резников
ллойд остин
марк милли
украина
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сша
министерство обороны украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания группы "Рамштайн", анонсировал помощь еще на 675 миллионов долларов, в том числе "важные боеприпасы" для РСЗО HIMARS."Завершился очень насыщенный и плодотворный визит украинской делегации на пятую встречу Ukraine Defense Contact Group (известная у нас как "формат Рамштайн")... В ходе встречи был объявлен очередной пакет на $675 млн, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий", - написал Резников на своей странице в соцсети.Резников также заявил о "содержательных" встречах с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.Утверждается, что НАТО организует тренинги специального агентства NSPA, которое позволяет прозрачно приобретать оружие для специалистов украинского Агентства оборонных закупок Минобороны.Резников заявил, что украинские генералы отчитались перед западными партнерами об оперативной обстановке: "Генерал (Евгением) Мойсюк и генерал (Вадимом) Скибицкий провели для партнеров брифинги касательно ситуации на фронте. Партнеры были позитивно удивлены динамикой действий наших группировок - на юге под командование генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сирского", - добавил Резников.
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в мире, алексей резников, ллойд остин, марк милли, украина, киев, сша, министерство обороны украины, нато
В мире, Алексей Резников, Ллойд Остин, Марк Милли, Украина, Киев, США, Министерство обороны Украины, НАТО
16:20 10.09.2022
 
Киев получит важные боеприпасы к HIMARS, заявили в минобороны Украины

Минобороны Украины: Киев получит помощь на 675 миллионов долларов и боеприпасы к HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания группы "Рамштайн", анонсировал помощь еще на 675 миллионов долларов, в том числе "важные боеприпасы" для РСЗО HIMARS.
"Завершился очень насыщенный и плодотворный визит украинской делегации на пятую встречу Ukraine Defense Contact Group (известная у нас как "формат Рамштайн")... В ходе встречи был объявлен очередной пакет на $675 млн, в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие вещи, которые пригодятся во время активных действий", - написал Резников на своей странице в соцсети.
Резников также заявил о "содержательных" встречах с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Утверждается, что НАТО организует тренинги специального агентства NSPA, которое позволяет прозрачно приобретать оружие для специалистов украинского Агентства оборонных закупок Минобороны.
Резников заявил, что украинские генералы отчитались перед западными партнерами об оперативной обстановке: "Генерал (Евгением) Мойсюк и генерал (Вадимом) Скибицкий провели для партнеров брифинги касательно ситуации на фронте. Партнеры были позитивно удивлены динамикой действий наших группировок - на юге под командование генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сирского", - добавил Резников.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:41
Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне
 
В миреАлексей РезниковЛлойд ОстинМарк МиллиУкраинаКиевСШАМинистерство обороны УкраиныНАТО
 
 
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