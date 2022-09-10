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Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ - РИА Новости, 10.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220910/gruziya-1815848395.html
Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ
Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ - РИА Новости, 10.09.2022
Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ
Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили журналистам. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:16
2022-09-10T13:16
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ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили журналистам."Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей. Ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных отсюда, которые были бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях. Так что, будьте спокойны, не паникуйте", - заявил Лилуашвили журналистам.По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.По данным отчета грузинской неправительственной организации "Институт развития свободы информации" (IDFI), в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней, предположительно, на длительное проживание. Так же по данным организации, 72% (6 075) лиц, получивших гражданство Грузии (за исключением случаев восстановления гражданства) в 2018-2022 годах, были граждане России.Власти Грузии утверждают, что число прибывших в страну туристов не превышает показателей до пандемии.
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новости - туризм, грузия, россия, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, В мире
13:16 10.09.2022
 
Российские туристы не угрожают безопасности Грузии, заявил глава СГБ

Глава СГБ Грузии Лилуашвили: российские туристы не угрожают безопасности страны

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкДевушка с флагом Грузии в Тбилиси
Девушка с флагом Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Девушка с флагом Грузии в Тбилиси . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили журналистам.
"Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей. Ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных отсюда, которые были бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях. Так что, будьте спокойны, не паникуйте", - заявил Лилуашвили журналистам.
По его словам, статистика криминальных нарушений со стороны въехавших туристов нулевая.
По данным отчета грузинской неправительственной организации "Институт развития свободы информации" (IDFI), в марте-июне 2022 года в Грузию въехало 277 тысяч 698 граждан России, 42 тысячи 577 человек до сих пор не покинули страну и остаются в ней, предположительно, на длительное проживание. Так же по данным организации, 72% (6 075) лиц, получивших гражданство Грузии (за исключением случаев восстановления гражданства) в 2018-2022 годах, были граждане России.
Власти Грузии утверждают, что число прибывших в страну туристов не превышает показателей до пандемии.
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