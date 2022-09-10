https://ria.ru/20220910/gretsiya-1815926535.html

В Греции перед выступлением премьера прошли несколько митингов протеста

В Греции перед выступлением премьера прошли несколько митингов протеста - РИА Новости, 10.09.2022

В Греции перед выступлением премьера прошли несколько митингов протеста

Несколько акций протеста проходят в Салониках перед выступлением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с программной речью. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T22:46

2022-09-10T22:46

2022-09-10T22:46

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кириакос мицотакис

греция

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АФИНЫ, 10 сен - РИА Новости. Несколько акций протеста проходят в Салониках перед выступлением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с программной речью.Выступление премьера приурочено к открытию 86-й Салоникский международной выставки. Как ожидается, Мицотакис объявит о пакете мер поддержки населения ввиду жесткого энергетического кризиса.В связи с акциями протеста усилены меры безопасности, в городе порядок обеспечивают 3500 полицейских, сообщает сайт thestival.gr. Все проезды к зданию выставочного центра перегорожены полицией.Возле Белой башни на набережной собрались противники принудительной вакцинации от коронавируса и медики, которых отстранили от работы из-за отказа делать прививки.На площади ХАНФ прошёл митинг коммунистического профсоюза ПАМЕ (Всеобщий боевой фронт).Отдельный митинг провели Конфедерация профсоюзов работников государственного сектора ADEDY и частного сектора GSEE.Демонстрации устроили левые и анархистские организации, а также сторонники партии "Греки за родину" крайне правого политика Илиаса Касидиариса, бывшего члена партии "Золотая заря", которая была признана преступной организацией.Сообщений о нарушениях порядка пока не поступало.

https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815495878.html

https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html

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в мире, кириакос мицотакис, греция, салоники, adedy