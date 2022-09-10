https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815905050.html

Голосование на муниципальных выборах в Москве проходит в штатном режиме

Голосование на муниципальных выборах в Москве проходит в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2022

Голосование на муниципальных выборах в Москве проходит в штатном режиме

Голосование на избирательных участках выборов муниципальных депутатов в Москве проходит в штатном режиме, существенных нарушений и проблем выявлено не было,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:40

2022-09-10T19:40

2022-09-10T19:40

политика

москва

мосгоризбирком

дмитрий реут

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на избирательных участках выборов муниципальных депутатов в Москве проходит в штатном режиме, существенных нарушений и проблем выявлено не было, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Голосование на участках продолжается в штатном режиме. По факту единичных обращений от граждан существенных нарушений и проблем выявлено не было", - заявил Реут, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, москва, мосгоризбирком, дмитрий реут , единый день голосования — 2022