https://ria.ru/20220910/germaniya-1815905235.html

ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт

ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2022

ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт

Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:41

2022-09-10T19:41

2022-09-10T19:41

владимир путин

россия

германия

украина

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер."Рецессия будет неизбежна, мы уже находимся в спаде (...) Мы должны настроиться на несколько лет стагфляции", - сказал он в интервью агентству RND.На взгляд эксперта, текущие прогнозы дают негативный сценарий, и "спасти" все предприятия государству не под силу."Меня беспокоит не столько то, что будет сокращение в следующие два квартала, сколько то, что после этого не будет восстановления", - добавил он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/sholts-1815113649.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

россия

германия

украина

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владимир путин, россия, германия, украина, санкции в отношении россии