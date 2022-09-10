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ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2022
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ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт
ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2022
ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт
Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:41
2022-09-10T19:41
владимир путин
россия
германия
украина
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер."Рецессия будет неизбежна, мы уже находимся в спаде (...) Мы должны настроиться на несколько лет стагфляции", - сказал он в интервью агентству RND.На взгляд эксперта, текущие прогнозы дают негативный сценарий, и "спасти" все предприятия государству не под силу."Меня беспокоит не столько то, что будет сокращение в следующие два квартала, сколько то, что после этого не будет восстановления", - добавил он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220907/sholts-1815113649.html
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владимир путин, россия, германия, украина, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Санкции в отношении России
19:41 10.09.2022
 
ФРГ грозит стагфляция и длительный экономический спад, заявил эксперт

Президент DIW Фратчер: Германии грозит стагфляция и длительный экономический спад

© AP Photo / dpa/Christoph SoederГоспиталь "Шарите" в Берлине
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / dpa/Christoph Soeder
Госпиталь "Шарите" в Берлине . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер.
"Рецессия будет неизбежна, мы уже находимся в спаде (...) Мы должны настроиться на несколько лет стагфляции", - сказал он в интервью агентству RND.
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На взгляд эксперта, текущие прогнозы дают негативный сценарий, и "спасти" все предприятия государству не под силу.
"Меня беспокоит не столько то, что будет сокращение в следующие два квартала, сколько то, что после этого не будет восстановления", - добавил он.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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