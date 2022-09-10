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В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали - РИА Новости, 10.09.2022
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В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали
В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали - РИА Новости, 10.09.2022
В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали
Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:31
2022-09-10T21:03
сара вагенкнехт
россия
германия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт."Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", — сказала она.По словам Вагенкнехт, Германия развязала экономическую войну против России, и теперь Берлину предстоит завершить ее дипломатическим путем. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо."Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать", — заключила она.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220910/putin-1815873005.html
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
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сара вагенкнехт, россия, германия, санкции в отношении россии, в мире
Сара Вагенкнехт, Россия, Германия, Санкции в отношении России, В мире
17:31 10.09.2022 (обновлено: 21:03 10.09.2022)
 
В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Берлин закончить войну с Москвой ради поставок газа

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
"Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", — сказала она.
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По словам Вагенкнехт, Германия развязала экономическую войну против России, и теперь Берлину предстоит завершить ее дипломатическим путем. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.
В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.
"Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать", — заключила она.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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