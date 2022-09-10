https://ria.ru/20220910/germaniya-1815885033.html

В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали

В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали - РИА Новости, 10.09.2022

В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали

Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:31

2022-09-10T17:31

2022-09-10T21:03

сара вагенкнехт

россия

германия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт."Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", — сказала она.По словам Вагенкнехт, Германия развязала экономическую войну против России, и теперь Берлину предстоит завершить ее дипломатическим путем. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо."Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать", — заключила она.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220910/putin-1815873005.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сара вагенкнехт, россия, германия, санкции в отношении россии, в мире