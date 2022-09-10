17:31 10.09.2022 (обновлено: 21:03 10.09.2022)
В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали
Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Берлин закончить войну с Москвой ради поставок газа
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительству Германии стоит отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
"Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу", — сказала она.
По словам Вагенкнехт, Германия развязала экономическую войну против России, и теперь Берлину предстоит завершить ее дипломатическим путем. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.
В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.
"Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать", — заключила она.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.