В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону

13:16 10.09.2022 (обновлено: 13:57 10.09.2022)
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Spiked: энергетический кризис в Германии может разрушить еврозону
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
"Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — говорится в публикации.
"Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — говорится в публикации.
По словам автора, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
"Германия была единственной крупной страной — участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку", — отметила Бепплер-Шпаль.
Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа. Это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса, пояснила журналистка.
"Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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