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В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону - РИА Новости, 10.09.2022
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В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону
В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону - РИА Новости, 10.09.2022
В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону
Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:16
2022-09-10T13:57
германия
европа
берлин (город)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль."Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — говорится в публикации. По словам автора, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа. Это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса, пояснила журналистка."Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, европа, берлин (город), ангела меркель, в мире
Германия, Европа, Берлин (город), Ангела Меркель, В мире
13:16 10.09.2022 (обновлено: 13:57 10.09.2022)
 
В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону

Spiked: энергетический кризис в Германии может разрушить еврозону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

"Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — говорится в публикации.
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По словам автора, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.

"Германия была единственной крупной страной — участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку", — отметила Бепплер-Шпаль.

Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа. Это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса, пояснила журналистка.
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"Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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