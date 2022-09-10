https://ria.ru/20220910/germaniya-1815848524.html

В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону

В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону - РИА Новости, 10.09.2022

В Британии назвали страну, которая обрушит еврозону

Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:16

2022-09-10T13:16

2022-09-10T13:57

германия

европа

берлин (город)

ангела меркель

в мире

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Еврозона оказалась в опасном положении из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль."Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту", — говорится в публикации. По словам автора, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.Политический истеблишмент Германии связывает все появившиеся проблемы с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики, принятое бывшим канцлером Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости Берлина от российского газа. Это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса, пояснила журналистка."Расплачиваться за прошлые ошибки придется простым гражданам. Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?" — резюмировалось в материале. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220910/es-1815836288.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

германия

европа

берлин (город)

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, европа, берлин (город), ангела меркель, в мире