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Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2022
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Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт
Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт - РИА Новости, 10.09.2022
Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт
Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, считает генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:24
2022-09-10T16:24
экономика
европа
северный поток — 2
северный поток
санкции в отношении россии
турция
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, считает генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Запасы газа в Европе могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление "голубого топлива" на 15%", - приводит его слова агентство Anadolu. По его словам, уровень заполнения европейских газохранилищ достиг 80%.Гендиректор напомнил, что после пандемии на рынке наблюдалась нестабильность и стоимость 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. По его словам, в рассматриваемый период из России в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа."Российский газ прокачивался в Европу через Польшу и Украину, а также по газопроводу "Северный поток-1". Стоимости газа, достигавшей 200 долларов, особого значения не придавалось. С ростом цен до этого уровня, желавшие нажиться трейдеры начинали продавать газ, закупленный по 70 долларов. При этом Россия, возможно с учетом "планов игры" не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось", - сказал Доган.Эксперт отметил упущенную возможность из-за отказа от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" был приведен в готовность. Цены начали резко расти. В случае ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" цены могли бы снизиться. К сожалению, трубопровод не был введен в эксплуатацию. Вот так мы пришли к началу 2022 года. Цена достигла отметки в 1500 долларов", - отметил Доган.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
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экономика, европа, северный поток — 2, северный поток, санкции в отношении россии, турция
Экономика, Европа, Северный поток — 2, Северный поток, Санкции в отношении России, Турция
16:24 10.09.2022
 
Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт

Гендиректор GazDay Enerji Доган: запасы газа в Европе могут закончиться в январе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, считает генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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"Запасы газа в Европе могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление "голубого топлива" на 15%", - приводит его слова агентство Anadolu. По его словам, уровень заполнения европейских газохранилищ достиг 80%.
Гендиректор напомнил, что после пандемии на рынке наблюдалась нестабильность и стоимость 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. По его словам, в рассматриваемый период из России в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.
"Российский газ прокачивался в Европу через Польшу и Украину, а также по газопроводу "Северный поток-1". Стоимости газа, достигавшей 200 долларов, особого значения не придавалось. С ростом цен до этого уровня, желавшие нажиться трейдеры начинали продавать газ, закупленный по 70 долларов. При этом Россия, возможно с учетом "планов игры" не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось", - сказал Доган.
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Эксперт отметил упущенную возможность из-за отказа от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2" был приведен в готовность. Цены начали резко расти. В случае ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" цены могли бы снизиться. К сожалению, трубопровод не был введен в эксплуатацию. Вот так мы пришли к началу 2022 года. Цена достигла отметки в 1500 долларов", - отметил Доган.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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