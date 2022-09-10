Запасы газа в Европе могут закончиться в январе, заявил эксперт
Гендиректор GazDay Enerji Доган: запасы газа в Европе могут закончиться в январе
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Запасы газа в Европе могут закончиться к январю, считает генеральный директор компании GazDay Enerji Мехмет Доган.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"Запасы газа в Европе могут закончиться к концу января, вопреки озвученным планам сократить потребление "голубого топлива" на 15%", - приводит его слова агентство Anadolu. По его словам, уровень заполнения европейских газохранилищ достиг 80%.
Гендиректор напомнил, что после пандемии на рынке наблюдалась нестабильность и стоимость 1000 кубометров природного газа в Европе в 2020 году составляла около 60-70 долларов. По его словам, в рассматриваемый период из России в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.
"Российский газ прокачивался в Европу через Польшу и Украину, а также по газопроводу "Северный поток-1". Стоимости газа, достигавшей 200 долларов, особого значения не придавалось. С ростом цен до этого уровня, желавшие нажиться трейдеры начинали продавать газ, закупленный по 70 долларов. При этом Россия, возможно с учетом "планов игры" не стала производить газ больше того, что было прописано в контракте. Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось", - сказал Доган.
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Эксперт отметил упущенную возможность из-за отказа от ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2" был приведен в готовность. Цены начали резко расти. В случае ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" цены могли бы снизиться. К сожалению, трубопровод не был введен в эксплуатацию. Вот так мы пришли к началу 2022 года. Цена достигла отметки в 1500 долларов", - отметил Доган.